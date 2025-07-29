巴勒斯坦教育部发表声明表示，一位因奥斯卡获奖纪录片《没有别的土地》而闻名的著名活动人士在被占领的约旦河西岸一个巴勒斯坦村庄的袭击中被一名非法犹太复国主义定居者杀害。

该部周一在一份声明中说，奥达·穆罕默德·哈塔琳“在位于希伯伦附近被占领的约旦河西岸南部乌姆·海尔村遭袭事件中被定居者枪杀”。

以色列警方证实，他们已对“卡梅尔定居点附近的事件”展开调查，并补充说，“一名以色列公民在现场被拘留并接受审讯”。以色列军队因这起事件“拘留了四名巴勒斯坦人”。

警方还表示，“一名巴勒斯坦人已确认死亡，其与事件的具体关联正在调查中。”

哈塔琳居住在位于被占领约旦河西岸南部的一个乡村定居点梅萨菲尔·亚塔。以色列已宣布该地为“军事禁区”。长期以来该地区一直是以色列强拆行动和非法定居者侵占的目标。

一位追求和平的人

哈塔琳与被迫流离失所的抗争被记录在纪录片《没有别的土地》中，该片于今年3月荣获奥斯卡最佳纪录片奖。

该片的以色列联合导演尤瓦尔·亚伯拉罕在Instagram上分享了一段视频。视频中一名男子手持枪支，可以听到他用阿拉伯语和希伯来语争吵和喊叫。

亚伯拉罕写道：“一名以色列定居者射中了活动人士奥达·哈塔琳的肺部，他曾对我们在梅萨菲尔·亚塔拍摄纪录片《没有别的土地》提供了大量的帮助。”

在被占领的约旦河西岸地区，约有300万名巴勒斯坦人与约50万非法犹太复国主义定居者生活在一起。这些犹太复国主义定居点违反国际法。

暴力事件仍在继续

据巴勒斯坦消息人士称，至少有4名巴勒斯坦人在此次事件中受伤，3人被拘留。

据巴勒斯坦卫生部称，自2023年10月以色列在加沙发动种族灭绝以来，以色列军队和非法定居者在占领的约旦河西岸地区已造成至少1009名巴勒斯坦人死亡，7000多人受伤。

2024年7月国际法院宣布以色列对巴勒斯坦领土的占领非法，并呼吁撤离被占领的约旦河西岸和东耶路撒冷的所有定居点。