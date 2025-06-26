特朗普周三在社交媒体“真相社交”网站上写道：“内塔尼亚胡的审判必须立即取消，一位伟大的英雄应该得到赦免。”

特朗普称内塔尼亚胡为以色列“伟大的战时总理”，他对得知内塔尼亚胡将于周一出庭的消息感到震惊，并批评以色列不顾与伊朗的紧张局势加剧，继续追查此案。

特朗普写道：“我很震惊地听到以色列在其总理最辉煌的时刻之一之后继续对他进行这种荒谬的攻击。”

他说：“我不知道还有谁能比他更有效地与美国总统合作，美国在最近与伊朗的冲突中拯救了以色列，现在轮到以色列拯救内塔尼亚胡了。”

特朗普称内塔尼亚胡是以色列最勇敢、最有能力的领导人。

贿赂、欺诈和滥用信任

特朗普的上述声明被视为两国关系在近年来严重紧张的报道之后出现的明显转变——或者至少是公开承认-两国关系有所改善。

据报道，此前的分歧源于一系列问题，包括以色列在加沙的种族灭绝以及与伊朗的关系。分析人士表示，这种紧张局势在美国总统最近的中东之行中尤为明显，因为他没有访问以色列。此次访问因将以色列排除在外而引人注目-这是美国总统首次没有访问以色列。

在访问前几天特朗普与也门胡塞武装进行了停火谈判，但并未要求他们停止袭击以色列目标。他还批准与哈马斯进行直接会谈，其团队同意向加沙提供紧急人道主义援助，以换取释放一名拥有美国和以色列双重国籍的公民。

内塔尼亚胡因受贿、欺诈和背信弃义等罪名接受的审判自2020年以来一直在进行。由于加沙种族灭绝和随后的黎巴嫩冲突，审判已被多次推迟。

在第一起案件中，据称内塔尼亚胡和他的妻子萨拉接受了亿万富翁赠送的价值超过26万美元包括雪茄、珠宝和香槟的奢侈礼物，以换取政治好处。在另外两起案件中，据称内塔尼亚胡与两家以色列媒体谈判，以换取更有利的报道。内塔尼亚胡则否认所有指控。

美国同谋

内塔尼亚胡还面临战争罪和危害人类罪。 2024年11月国际刑事法院就加沙暴行向内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令。据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，加沙已记录到5.6万人死亡，其中大多数为妇女和儿童。

令人担忧的是，约有1.1万名巴勒斯坦人被埋在被毁房屋的废墟下。专家估计，加沙当局报告的死亡人数并不准确，实际死亡人数可能约为20万人。

以色列还面临着国际法院的种族灭绝指控。