由美国、澳大利亚、印度和日本组成的“四方安全对话”（Quad）外长近日启动了一项针对关键矿产的联合倡议，旨在应对中国在该领域的主导地位，并加强整个印太地区的供应链韧性。

此举发生在美国国务卿马可·卢比奥周二在华盛顿接待其四方集团的同行之际，尽管与特朗普政府的双边摩擦日益加剧，但会议重申了该集团的战略一致性。

在会议结束后公布的声明中，美国国务院表示，“四方关键矿产倡议”旨在通过确保和多样化关键矿产供应链来“加强经济安全和集体韧性”。

尽管四方国家在应对中国影响力扩大的问题上有共同关切，但特朗普总统的全球关税政策以及对盟友增加国防开支的压力，近期使这些国家间的关系变得紧张。

据报道，日本推迟了一次原计划与美国举行的部长级对话，原因是对华盛顿要求其增加国防开支感到不满。《金融时报》指出，这种压力源自五角大楼政策负责人埃尔布里奇·科尔比，他还因下令审查AUKUS奥库斯潜艇协议而在澳大利亚引发担忧。

“是时候采取行动了”

与此同时，印度否认了特朗普关于其威胁帮助缓解克什米尔地区紧张局势的说法，称这是对事件的不准确描述。

尽管存在这些紧张局势，卢比奥利用四方会议强调了华盛顿在该地区的优先事项。他表示，“是时候采取行动了”，并指出来自四方国家的30到40家公司正在协调关键矿产和其他经济问题。

美国国务院发言人塔米·布鲁斯表示，四方“重申了我们对自由开放的印太地区的共同承诺”，并将继续在海上安全、主权和地区稳定方面开展合作。

在四方会议后，卢比奥分别与日本外相岩屋毅、印度外长苏杰生和澳大利亚外长黄英贤举行了双边会谈。

在会谈前于纽约发表讲话时，苏杰生表示，尽管“关系永远不会没有问题”，但保持积极趋势至关重要。他提到海上安全、技术、疫情防备和教育是合作的关键领域。

他在四方会议开始时表示，“我们都致力于确保一个自由开放的印太地区。我们的努力集中在支持基于规则的国际秩序上。”

紧张点

分析人士警告称，贸易和国防方面的紧张局势可能会给谈判进展蒙上阴影。澳大利亚前驻华盛顿大使亚瑟·西诺迪诺斯指出，华盛顿有必要就澳大利亚联合自卫队（AUKUS）和贸易问题作出澄清，并考虑澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯与特朗普举行会晤的可能性。

战略与国际研究中心的尼古拉斯·塞切尼表示，美日关系已经失去动力，他指出，“日本对政府在国防开支上的公开说教感到厌倦。”

同样来自战略与国际研究中心的印度问题分析师理查德·罗斯表示，尽管特朗普的做法“笨拙”，但四方合作的长期战略和经济意义仍然稳固。