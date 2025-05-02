韩国前总理韩德洙于周五宣布参选总统，加入了因前总统被弹劾而举行的提前选举竞选。

6月3日的选举将决定谁将接替前总统尹锡烈，尹锡烈去年12月宣布戒严，引发争议，导致韩国陷入长期的政治动荡。

周四，随着一名总统热门候选人因涉嫌违反选举法而被要求重审，以及包括韩德洙在内的两名政府关键人物宣布辞职，韩国的政治不稳定进一步加剧。

韩德洙在周四辞去代总统和总理职务时曾暗示可能参选总统，并表示愿意“承担更大的责任”。在周五的电视讲话中，他说道：“为了我深深爱着的大韩民国的未来，为了我们所有人，我决定尽我所能。”他还表示：“我将全力以赴，争取在这次总统选举中获得人民的选择。”

这位前总理在去年12月尹锡悦被国会弹劾后接任代总统职务。这位75岁的职业官员预计将与尹锡悦的国民力量党合作，发起针对自由派热门候选人李在明的统一保守派竞选。

韩德洙在自由派和保守派政府中都担任过多项高级职务，包括财政部长、贸易部长以及驻美大使。他曾两次担任总理，第一次是在已故前总统卢武铉任内，最近一次是在尹锡悦政府期间。

韩德洙表示：“作为一名自豪的韩国公务员，我一生致力于站在经济发展的最前线。”他承诺将解决与美国关税相关的贸易危机，并誓言修改宪法以缩短总统任期。

韩国实行五年单任制总统制度，长期以来因权力过于集中在个人手中、缺乏足够的制衡机制而受到批评。韩德洙的这番表态，出现在该国最高法院推翻了一项对有力候选人李在明先前竞选中涉嫌发表虚假陈述的无罪判决后的第二天。这一情况可能会危及李在明下个月选举中参选的机会。

同一天，财政部长崔相穆辞去代总统职务，此前反对党议员因其涉嫌参与戒严事件等问题对其弹劾投票。随着崔相穆辞职，弹劾程序被暂停。