本月初，饱受战争摧残和精神创伤的巴勒斯坦人一觉醒来又听到了另一坏消息：著名医务人员阿德南·布尔什医生即使周围炸弹如雨般落下，仍继续在加沙救治伤员，而他在被拘留期间被以色列军队杀害。

阿尔布尔什曾担任遭到轰炸的加沙地带阿尔希法医院的骨科主任，他在位于被占领的约旦河西岸的以色列奥弗军事监狱中去世，该监狱是巴勒斯坦人遭受非人道待遇的拘留中心之一。

加桑·阿布·西塔（Ghassan Abu Sittah）是一名英国籍巴勒斯坦整形外科医生，在之前的冲突期间曾与布尔什在加沙的医院共事。他谈到：“他被殴打致死。曾经和他关在同一所监狱的囚犯说，他的面部和头部有外伤痕迹。"

直到 5 月 2 日，一些在卡拉姆阿布萨勒姆边境口岸获释的被拘留者向巴勒斯坦非政府组织透露了这一消息后，阿尔布尔什的死亡消息才被公开。以色列军队很快证实该医生确实于4月19日死亡的报道。

以色列人拒绝归还阿尔布尔什的遗体，活动人士称这是因为特拉维夫不想让全世界知道他是被折磨致死的。

阿布·西塔赫说：“世卫组织应该要求归还他的遗体，以便确定其死因，让他的家人得到安宁。” 他还谈到：“以色列监狱中100名医护人员的生命目前处于危险之中。”

5月11日，美国有线电视新闻网（CNN）刊登根据对拘留中心举报人的采访而发布的调查报道，描述了在加沙被捕的巴勒斯坦人遭到殴打、被蒙住双眼、因手铐受伤而被砍断双手以及遭到拳打脚踢等报复性行为。

阿布·西塔赫（Abu Sittah）说，阿尔布尔什（Al-Bursh）和另一名巴勒斯坦医生艾哈迈德·穆哈纳去年 12 月在以色列军队突袭加沙贾巴利亚难民营的 Al Awda 医院时，以“国家安全”为由被逮捕。从那时起，就再也没有关于他们状况的消息，直到以色列证实阿尔布尔什已在奥弗尔监狱死亡。

阿布·西塔赫告诉 TRT 世界，穆哈纳仍然被关在监狱里：“没有律师，没有红十字国际委员会，什么都没有。”阿布·西塔赫补充说，自 10 月 7 日以来被拘留的巴勒斯坦人没有法律代表，无法与外界任何人接触，而且“没有任何法庭程序”。

忽略

两家巴勒斯坦囚犯协会5月2日宣布，包括阿尔·布尔什在内的至少18名加沙巴勒斯坦人在以色列拘留期间死亡。

尽管有大量证据表明监狱中存在酷刑，但西方世界的领导人却不愿采取任何行动。与此同时，美国总统拜登的政府正忙于讨论应该向其不可或缺的盟友以色列提供什么样的武器。

“对阿德南·布尔什和其他在以色列拘留期间死亡的人员的独立调查对于追求正义和问责至关重要。以色列人权观察组织以色列和巴勒斯坦问题助理研究员米莱娜·安萨里表示：“阿德南的遗体应该归还给他的家人，并举行体面的安葬。”

“安萨里告诉《TRT World》："有罪不罚助长了更多的侵犯人权行为；几十年来，以色列一直在虐待和折磨巴勒斯坦被拘留者。”虽然安萨里没有说明布尔什之死是否构成战争罪，但他的团队记录了 “对巴勒斯坦被拘留者的酷刑和虐待”。

一场与死者的战争

除了有关酷刑和虐待的报道外，特拉维夫还有扣留巴勒斯坦囚犯尸体的政策。

根据耶路撒冷法律援助和人权中心（JLAC）2019 年的一份报告，以色列法律允许政府“作为更广泛的反叛乱计划的一部分”拘留巴勒斯坦人尸体，并将其“用作潜在的讨价还价筹码”。

“2017年，以色列最高法院裁定，国家没有法律依据保留遗体。人权观察的安萨里说：“2019 年，政策改变后，批准了政府扣留哈马斯成员和杀害、伤害以色列人的人员之尸体的政策。”

但这一政策明显违背了国际人道主义法“应死者遗体所属方的要求，尽力协助归还遗体”的要求。

“故意和非法惩罚未被指控犯有任何不法行为的死者家属构成了一种集体惩罚，这是对国际人道主义法的另一项严重违反。 “这也可能构成对遇难者家属的残忍、不人道或有辱人格的待遇，违反了国际人权法。”

现在，阿尔·布尔什的家人正在遭受折磨。

“到目前为止，我们还未能找回他的遗体，我向安拉祈祷，希望他不要被埋在公墓里或被丢弃在南方。 “我希望他能回到北方，这样我就可以和他告别，看看他殉难前的最后一刻是怎样的。”阿德南的妻子乌姆·亚赞向半岛电视台透露。她相信她的丈夫遭到以色列的折磨并被杀害。

曾在巴勒斯坦囚犯组织阿达梅尔 (Addameer) 工作的安萨里表示，以色列的这一政策已经实施了几十年，尸体通常被放在太平间或埋在“数字墓地”中。 “有一名囚犯的尸体自 90 年代以来一直被隐藏。”

“这是压迫和统治体系的一部分。为了惩罚这些家庭并震慑其他人。”安萨里说道。

他说，以色列人可能还想隐藏侵犯人权的证据。阿德梅尔此前曾报道称，隐藏尸体的做法妨碍了可能揭示法外处决情况的调查。

随着阿尔·布尔什的死亡，过去七个月内，已有至少496名医护人员被以色列军队杀害。

以色列对加沙的袭击造成 34,000 多名巴勒斯坦人丧生，其中大多数是妇女和儿童。

在加沙安息吧！

阿尔·布尔什出生于加沙北部的贾巴利亚。他在罗马尼亚学习医学，并在英国和德国的医院接受医疗培训。

“他确实是一个热爱生活的人。他会在上班前早起游泳。即使在冬季他也会游泳。他非常有活力，总是面带微笑，”阿布·西塔说道。

2023 年 11 月 14 日，阿尔·布尔什在加沙最大的医疗机构 Al-Shifa 医院录制了一段感人的视频。向全世界展示了医院如何在没有电和水的情况下被迫运转。

5 月 8 日，阿尔·布尔什的追悼会在伦敦国王学院外举行，阿尔·布尔什曾在那里接受骨科外科医生培训。

“阿德南·布尔什医生无疑是决心和勇气的象征，同时也象征着巴勒斯坦人的苦难。他一生致力于治病救人，”巴勒斯坦裔美国著名教授萨米·阿里安说。

阿里安在接受 TRT 世界采访时表示，“他在战争期间在一家医院担任骨科医生时被捕。”

这位教授补充说，他“放弃了自己的生命”以确保巴勒斯坦人“不会放弃自己的权利”，并将继续反对以色列的压迫，直到他们获得独立。

英国巴勒斯坦学者和分析师卡迈勒·哈瓦什 (Kamel Hawwash) 说：“他是一位出色的医生，对我交谈过的所有人而言，他都是一个不可思议的人。”

哈瓦什对 TRT 世界表示：“这表明以色列人不把巴勒斯坦人当人看。”

哈瓦什称，以色列拒绝将阿尔·布尔什的遗体归还给他的家人是对巴勒斯坦人的“报复行为”。哈瓦什期待有一天看到以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和其他以色列领导人因针对巴勒斯坦人犯下的罪行在海牙接受战犯审判。

以色列或许没有意识到，尽管对其施加了种种压迫，但加沙的巴勒斯坦人却不愿离开自己的家园。阿尔·布尔什的人生就是证明。

“他在德国、约旦和英国学习过，所以可以轻松地在世界任何地方找到工作。但当我在 2021 年战争期间问他是否后悔回来时，阿尔·布尔什说，他无法想象在加沙以外的任何地方度过自己的一生。”阿布·斯塔赫（Ghassan Abu Sittah ）说。