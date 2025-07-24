法国总统马克龙夫妇的律师表示，如果美国保守派网红坎迪斯·欧文斯继续声称法国总统马克龙的妻子布丽吉特是男性，他们将寻求“巨额”赔偿。

律师汤姆·克莱尔在接受CNN采访时表示，马克龙夫妇在特拉华州法院提起的诽谤诉讼是“真正的最后手段”，因为过去一年他们多次试图与欧文斯沟通，并要求她“做正确的事：说出真相，停止传播这些谣言”，但都未果。

“每次我们尝试沟通，她都嘲笑马克龙夫妇，嘲笑我们澄清事实的努力，”克莱尔说道。“够了，该是让她承担责任的时候了。”

针对欧文斯的诉状中列出了“详尽的证据”，证明布丽吉特·马克龙“出生为女性，并且一直是女性”，克莱尔补充道。

“我们将在庭审中提出赔偿要求，但如果她在庭审前继续坚持这些言论，赔偿金额将会非常可观，”他说。

在巴黎，总统办公室对此事暂未发表评论。

马克龙夫妇自2007年结婚以来一直相伴，而埃马纽埃尔·马克龙自2017年起担任法国总统。

这对夫妇最初在马克龙的高中时期相识，当时布丽吉特是他的老师，而她的名字还是布丽吉特·奥齐埃尔，是一位已婚的三孩母亲。

埃马纽埃尔·马克龙后来为了完成高中最后一年搬到巴黎，但他承诺会娶布丽吉特。随后，布丽吉特也搬到巴黎与他团聚，并在离婚后最终与马克龙结婚。