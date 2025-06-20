一位前以色列情报官员向NBC News表示，尽管在以色列的袭击中失去了高级指挥官，伊朗仍拥有足够的导弹储备和能力，能够持续进行报复性打击。

这位未被NBC News披露姓名的官员形容德黑兰的态度为“战略耐心”，并警告不要认为伊朗政府濒临崩溃。

“德黑兰有决心和能力继续并维持攻击行动，”这位官员说道。

他还指出，“伊朗在最近一天发射的更快的导弹也让以色列在导弹接近目标前的准备时间减少。”

这位官员补充说，以色列的导弹防御系统在过去24小时内仅拦截了65%的伊朗导弹，而前一天的拦截率接近90%。

他表示，伊朗部署了更快、更先进的导弹，将以色列的预警时间从约10分钟缩短到仅6分钟，并配备了升级的制导系统，使目标更加精准。

“更重要的是，伊朗确实拥有用于攻击最后阶段的导航系统，这使他们能够非常精确地打击目标，比如今天在贝尔谢巴的医院，”这位官员说道。

新型导弹与华盛顿的关注

以色列军方表示，伊朗在最近的一次攻击中使用了一种多弹头导弹，称其对以色列的防空系统构成了新的挑战。

据军方电台援引两名安全消息人士的话称，击中古什丹地区的导弹由多个较小的弹头组成。

与此同时，Maariv报道称，在伊朗发射了一枚比沙赫布-3导弹弹头更大的导弹后，以色列军方已展开调查。据报道，伊朗使用的霍拉姆沙赫尔导弹携带了超过一吨的炸药。

在军事升级的同时，外界的注意力仍集中在美国。美国总统唐纳德·特朗普表示，他尚未就是否军事介入支持以色列作出最终决定。

据CBS News援引的一位消息人士称，特朗普认为可选方案有限，完成任务可能需要摧毁伊朗的福尔多设施。据该消息人士称，一种可能的方案是允许伊朗自行停用该设施。

据报道，特朗普推迟了任何最终决定，希望德黑兰可能同意放弃其核计划。

周四，白宫声称伊朗距离开发核武器仅有“数周之遥”。这一说法与国际原子能机构和美国情报部门的报告相矛盾，这些报告表明德黑兰并未制造核武器。