土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬在伊斯坦布尔举行了深入会谈，此次会晤被称为迈向地区和平的历史性一步。

根据土耳其总统府的消息，这次会谈于周五在多尔玛巴赫切宫举行，持续了一个多小时。

土耳其总统府在此次罕见的双边访问后发表声明，宣布土耳其将支持亚美尼亚与阿塞拜疆的和平努力。

总统府还透露，两位领导人讨论了以色列与伊朗之间最近的暴力冲突问题。伊朗与土耳其和亚美尼亚均接壤。

总统府声明中提到：“埃尔多安总统强调，在当前形势下，阿塞拜疆与亚美尼亚之间正在进行的和平谈判所达成的共识具有重要意义，” 同时 “土耳其将继续全力支持以‘双赢’方式促进地区发展的努力。”

双方还讨论了“在土耳其与亚美尼亚关系正常化进程框架内可能采取的步骤”。埃尔多安还向帕希尼扬表示，土耳其正在采取“一切外交手段，确保不仅是高加索地区的稳定，还包括整个地区的稳定”，并特别提到与其他领导人合作以“避免伊朗与以色列对峙带来的风险”。

帕希尼扬对与埃尔多安的会谈表示赞赏

帕希尼扬在社交媒体平台X上发文称，他与埃尔多安进行了“深入的交流”，讨论了亚美尼亚与土耳其的正常化进程、地区发展以及持续对话的重要性。

帕希尼扬向土耳其领导人重申，亚美尼亚“致力于在我们地区建立和平与稳定”。

在会谈前，亚美尼亚议会议长阿伦·西蒙扬对记者表示：“这是一次历史性访问，因为这是亚美尼亚共和国领导人首次以这种级别访问土耳其。”

此前一天，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫也访问了土耳其，与埃尔多安会面。他在会谈中称赞两国之间的“重要”联盟，而埃尔多安则重申支持“在阿塞拜疆与亚美尼亚之间建立和平”。

帕希尼扬一直积极寻求与巴库和安卡拉实现关系正常化。

卡内基欧洲研究院高级研究员托马斯·德瓦尔表示：“帕希尼扬非常希望打破亚美尼亚的孤立状态，而实现这一目标的最佳方式就是与阿塞拜疆达成和平协议，并与土耳其实现正常化进程。”

帕希尼扬此前仅在2023年埃尔多安的就职典礼上访问过土耳其一次。

2021年底，土耳其和亚美尼亚任命了特别代表，启动了正常化进程。这一进程始于亚美尼亚在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区战争中战败一年后。一年后，土耳其与亚美尼亚恢复了中断两年的商业航班。