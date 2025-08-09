埃尔多安还强调了土耳其在外交中的日益重要作用，他表示：“土耳其正在成为和平谈判桌上备受瞩目的角色”，并指出，安卡拉在联盟变化和冲突加剧的背景下，继续将自己定位为关键调解者。

他强调其政府的外交政策以“人类生命和尊严”为中心，同时他们既拒绝对暴行保持沉默，也反对鲁莽冒险。

埃尔多安表示：“我们的另一项关切是：坚持以良知、公正、人命和尊严为核心的外交政策，确保土耳其远离冲突和紧张局势。”他还说：“我们既不对暴行保持沉默，也不追求冒险；既不软弱退缩，也不听信反对派的煽动。为了土耳其，为了全体8600万人民，为了那些把目光投向我国的受难者，我们坚决践行最正确的道路。”

在地缘政治紧张局势加剧之际，埃尔多安谈到了土耳其在冲突地区通过外交和人道援助所做的稳定贡献。

总统还说道：“我们在邻国叙利亚已经这样做了14年。自俄罗斯-乌克兰战争爆发第一天起，我们一直如此。在以色列对伊朗、也门和黎巴嫩的攻击中，我们也做了同样的努力。作为对加沙种族灭绝的回应，我们切断了与以色列的贸易关系。我们在加强与海湾兄弟国家的关系时也坚持这一原则。从利比亚到卡拉巴赫，只要有需要，我们都在那里付出了努力。”