埃尔多安警示以色列中东扩张行动引发地缘政治风险
土耳其总统埃尔多安强调土耳其的预防性外交和有原则的领导承诺，警告称以色列不断扩大的军事侵略正在加深中东地区的不稳定局势。
土耳其总统埃尔多安强调土耳其需要果断行动，并指出该地区正在出现新的局面。（照片：安纳多卢通讯社） / AA
2025年8月9日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安警告称，由于以色列在加沙以外地区扩大军事行动，中东地区的地缘政治紧张局势正在迅速升级。

埃尔多安周五在伊斯坦布尔的一次讲话中表示，“我们清楚地看到，始于加沙种族灭绝的地缘政治风险，随着以色列对黎巴嫩、也门、伊朗和叙利亚的攻击而进一步加剧。”

埃尔多安将地区动荡描述为对稳定与安全的威胁，并强调土耳其需要果断行动。

他表示：“在我们的地区新一轮博弈正在上演之际，土耳其坚定采取破坏这些阴谋的举措，是国家智慧的必然要求。”

土耳其在地区和平中的关键作用

埃尔多安还强调了土耳其在外交中的日益重要作用，他表示：“土耳其正在成为和平谈判桌上备受瞩目的角色”，并指出，安卡拉在联盟变化和冲突加剧的背景下，继续将自己定位为关键调解者。

他强调其政府的外交政策以“人类生命和尊严”为中心，同时他们既拒绝对暴行保持沉默，也反对鲁莽冒险。

埃尔多安表示：“我们的另一项关切是：坚持以良知、公正、人命和尊严为核心的外交政策，确保土耳其远离冲突和紧张局势。”他还说：“我们既不对暴行保持沉默，也不追求冒险；既不软弱退缩，也不听信反对派的煽动。为了土耳其，为了全体8600万人民，为了那些把目光投向我国的受难者，我们坚决践行最正确的道路。”

在地缘政治紧张局势加剧之际，埃尔多安谈到了土耳其在冲突地区通过外交和人道援助所做的稳定贡献。

总统还说道：“我们在邻国叙利亚已经这样做了14年。自俄罗斯-乌克兰战争爆发第一天起，我们一直如此。在以色列对伊朗、也门和黎巴嫩的攻击中，我们也做了同样的努力。作为对加沙种族灭绝的回应，我们切断了与以色列的贸易关系。我们在加强与海湾兄弟国家的关系时也坚持这一原则。从利比亚到卡拉巴赫，只要有需要，我们都在那里付出了努力。”

