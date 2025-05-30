韩国选民在周五，即提前投票的第二天，排起了创纪录的长队，选举下一任总统。这次选举是由于前总统尹锡悦宣布灾难性的戒严令而引发的。

该国正在努力结束因尹锡悦暂停民选政府而引发的数月政治动荡。尹锡悦因此被弹劾并罢免职务。

自那以来，这个亚洲民主国家一直由临时总统轮流领导，而其以出口为导向的经济正面临海外贸易动荡和国内需求疲软的双重挑战。

所有主要民调均显示，自由派候选人李在明在总统竞选中遥遥领先。根据最近的盖洛普调查，49%的受访者认为他是最佳候选人。

紧随其后的是保守派候选人、前劳动部长金文洙，他来自执政的国民力量党——尹锡悦的前政党，支持率为35%。

尽管正式选举日定于6月3日，但希望提前投票的选民可以在周四和周五进行投票。

根据首尔国家选举委员会的数据，截至周五上午8点（格林尼治时间周四23点），已有创纪录的21%的选民投票，占总登记选民的4440万。

特别是海外投票率创下历史新高，在197万符合条件的海外选民中，有五分之四在上周投下了选票。

“恢复民主”

无论谁接替尹锡悦，都将面临日益加剧的经济衰退、全球最低的出生率之一以及不断攀升的生活成本。

新总统还需在美国（韩国传统的安全保障国）与中国（韩国最大的贸易伙伴）之间日益加剧的超级大国对峙中找到平衡。

但分析人士认为，戒严令是此次总统竞选的决定性议题。

淑明女子大学政治学教授姜珠贤在接受法新社采访时表示，高投票率“自然反映了公众对恢复韩国民主的强烈渴望”。

姜教授补充道，“海外韩国人……比以往任何时候都更感到有必要通过投票表达自己的声音，因为他们认为韩国民主的根基正在动摇。”

李在明在2022年的总统竞选中以韩国历史上最小的差距之一输给了尹锡悦，当时性别议题成为主要争论点之一。

这位曾经的辍学生部分因强调自己卑微的出身而崭露头角。他承诺，如果当选总统，将“追究叛乱分子的责任”。

然而，首尔国立大学政治学教授姜元泽警告称，韩国的政治困境远未结束。

姜教授说道，“我们看到的政治动荡和危机很可能会再次出现。”

他指出，作为领跑者的李在明是“导致国家政治极化的核心人物之一，这种极化推动了许多政治不稳定”。

“除非他在治理上采取显著更具包容性的方式，否则过去的冲突很可能会再次浮现。”