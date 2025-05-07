当地卫生部门表示，周三，以色列对加沙北部一所安置流离失所家庭的学校发动袭击，造成13名巴勒斯坦人死亡。同时，以色列军队继续在加沙南部的拉法拆毁房屋和建筑。

医护人员称，两次袭击目标是加沙城郊图法地区的卡拉玛学校。

据巴勒斯坦媒体报道，遇难者中包括一名当地记者努尔·阿卜杜。

以色列军方尚未对此作出立即回应。

以色列军方表示，他们袭击了“在该建筑群内指挥中心活动的恐怖分子”。

哈马斯武装派别卡桑旅周三表示，他们的战士在汗尤尼斯以东针对以色列装甲部队引爆了预先埋设的地雷，并声称造成伤亡，随后对该区域进行了迫击炮攻击。

在靠近埃及边境的拉法地区，当地居民和哈马斯消息人士称，以色列军队已控制该城市，并继续炸毁房屋和建筑。

以色列军队目前已控制了加沙约三分之一的区域，迫使当地居民流离失所，并在清理出的土地上建立了瞭望塔和监视哨所，这些区域被军方称为安全区。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡周一表示，在安全内阁批准的计划下，对加沙的扩大战役将“更加密集”，可能包括占领整个巴勒斯坦飞地并控制援助。

以色列官员表示，拉法可能被用作新的潜在人道主义区。据以方统计数据，战争始于2023年10月7日，当时哈马斯袭击造成1200人死亡，并劫持了251人作为人质。

根据当地卫生部门的数据，以色列的战争已导致超过52000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数为平民，并将加沙的大部分地区夷为废墟。