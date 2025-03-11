哈马斯表示，巴勒斯坦人民有权治理自己的土地，只要以色列的占领持续，他们就不会放下武器。

哈马斯海外事务负责人哈立德·梅沙尔（Khaled Meshaal）表示，任何外部势力都无法强加政治制度于他们。

周日，哈马斯分享了一段梅沙尔在埃及开罗举行的仪式上的讲话视频。该仪式旨在纪念作为与以色列达成的囚犯交换和停火协议的一部分而获释并被流放的巴勒斯坦囚犯。

“加沙只属于它的人民；无论是加沙还是约旦河西岸的人民，都不会用他们的家园换取其他地方。”梅沙尔说道。

‘巴勒斯坦没有替代品’

梅沙尔强调，以色列封锁下的加沙和被占领的约旦河西岸的巴勒斯坦人将始终坚定地依附于他们的土地。

“巴勒斯坦除了巴勒斯坦本身，没有其他替代品。尽管我们尊重阿拉伯和伊斯兰国家，但没有任何地方可以取代我们的家园。”他说道。

梅沙尔指出，巴勒斯坦将完全由其人民治理，任何外来的政治制度都不会被强加。

他强调了在应对巴勒斯坦面临的挑战时，民族团结的重要性，并呼吁阿拉伯世界支持巴勒斯坦人民。

他提到，加沙正面临一场重大阴谋，试图通过饥饿迫使当地居民流亡。

“加沙的未来、治理、武器以及抵抗的力量都面临威胁。”他说道。