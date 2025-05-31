加沙战争
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以色列攻击马克龙 威胁将建立"犹太以色列国"
指责马克龙发动"对犹太国家的十字军东征"的以色列国防部长以色列·卡茨表示,建立"犹太以色列国"决定向法国总统埃马纽埃尔·马克龙发出了"明确的信息"。
以色列攻击马克龙 威胁将建立"犹太以色列国"
Israel accuses France's Macron of "crusade against the Jewish state" / AP
2025年5月31日

以色列国防部长以色列·卡茨誓言要在占领的约旦河西岸建立一个“犹太以色列国家”。此前一天，以色列极端主义政府宣布将在巴勒斯坦领土上新建22个非法犹太复国主义定居点。

卡茨周五表示，此举是向法国总统埃马纽埃尔·马克龙发出的“明确信息”。马克龙最近加强了对巴勒斯坦的支持，被以色列外交部指责为“对犹太国家发动十字军东征”。

在被占领的约旦河西岸建立的犹太复国主义定居点被国际法视为非法，并被认为是和平的主要障碍，已遭到广泛谴责。

周四以色列宣布进一步扩建定居点的消息，引发多个外国政府和联合国的强烈批评。

卡茨补充道：“这也是向马克龙及其同伙发出的明确信息：他们可能在纸面上承认一个巴勒斯坦国家，但我们将在这里建立犹太以色列国家。”

他说：“这些纸张将被丢进历史的垃圾桶，而以色列国将繁荣昌盛。”

两国方案

马克龙曾在今年4月表示，法国可能最早在6月承认巴勒斯坦国家。

周五在访问新加坡期间，马克龙重申，这种承认在特定条件下不仅是一种道义责任，更是政治上的必要。

他还敦促欧洲国家如果以色列未能解决加沙日益恶化的人道主义局势。必须加强集体立场。

卡茨是在访问位于占领的约旦河西岸北部的非法犹太复国主义定居点萨努尔时发表上述言论的。

萨努尔是2005年以色列从加沙撤军期间撤离的定居点之一，该政策由时任总理阿里埃勒·沙龙主导。

在此期间，由法国和沙特阿拉伯共同主办、旨在重启长期停滞的以色列-巴勒斯坦冲突两国解决方案的一国际会议计划于6月在联合国总部举行。

一位沙特外交消息人士周五告诉法新社，外交大臣费萨尔·本·法尔汉王子将率团访问约旦河西岸城市拉马拉，这将是自1967年以色列占领以来，沙特外交大臣首次访问该地区。

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