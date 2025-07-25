多个国家对法国总统埃马纽埃尔·马克龙宣布法国将在9月联合国大会上承认巴勒斯坦国的决定表示欢迎。

“秉承我们对中东实现公正和持久和平的历史承诺，我决定法国将承认巴勒斯坦国，”马克龙周四表示。

巴勒斯坦高级官员侯赛因·谢赫对此表示欢迎，称这一决定“体现了法国对国际法的承诺，以及对巴勒斯坦人民自决权和建立独立国家权利的支持”。

哈马斯称这一决定是“朝正确方向迈出的积极一步”，并表示这是“对我们人民自决权和在所有被占领的巴勒斯坦土地上建立以耶路撒冷为首都的独立国家的支持”。

该组织补充说，这一承认是“一项政治发展，反映了国际社会对巴勒斯坦事业正义性的日益认同，以及以色列占领试图歪曲事实或压制自由国家意志的失败”。

沙特阿拉伯外交部对马克龙总统的宣布表示欢迎，并在声明中表示：“沙特阿拉伯欢迎马克龙总统关于法国计划承认巴勒斯坦国的声明。”

约旦外交部也对马克龙总统宣布法国计划在9月联合国大会上正式承认巴勒斯坦国表示欢迎，称这是“朝着实施两国方案和结束占领迈出的正确一步”。

法国外交部长让-诺埃尔·巴罗特证实了这一外交举措，并表示：“我们驻耶路撒冷的领事已将马克龙总统的信件递交给巴勒斯坦权力机构：法国将在9月全面承认巴勒斯坦国。”

“我将在周一的联合国讲坛上确认这一承诺，”巴罗特补充道。

巴勒斯坦裔法国议员里玛·哈桑表示，这一承认“不是恩惠，而是责任”，并批评了与这一决定相关的条件。

“法国要求一个在殖民和占领下的民族解除武装，同时继续武装殖民者，”她说。“只要以色列继续占领和殖民巴勒斯坦土地，巴勒斯坦人就永远不会放弃武装抵抗。”

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡抨击这一宣布，称其是“奖励恐怖主义”，并声称这将“有可能创造另一个伊朗代理人，就像加沙一样”。

“在这样的条件下，一个巴勒斯坦国将成为消灭以色列的跳板，而不是与以色列和平共处，”内塔尼亚胡说。“让我们明确一点：巴勒斯坦人并不寻求一个与以色列并存的国家；他们寻求的是一个取代以色列的国家。”

以色列国防部长以色列·卡茨表示：“在这个关键时刻，法国总统选择削弱我们，而不是支持以色列……我们绝不会允许建立一个威胁我们生存的巴勒斯坦实体。”

相比之下，爱尔兰总理西蒙·哈里斯表示：“我欢迎马克龙总统宣布法国将在9月承认巴勒斯坦。这是为实现两国方案作出的重要贡献。”

西班牙总理佩德罗·桑切斯表示：“我欢迎法国加入西班牙和其他欧洲国家承认巴勒斯坦国的行列。我们必须共同保护内塔尼亚胡试图摧毁的东西。两国方案是唯一的解决方案。”

苏格兰首席部长约翰·斯温尼补充道：“英国今晚应该效仿法国的榜样，承认巴勒斯坦国。这对和平至关重要。停火和人道主义援助必须立即开始。”

马克龙的宣布正值加沙人道主义危机持续恶化之际。据加沙卫生部统计，自2023年10月以来，已有超过59,500名巴勒斯坦人丧生，其中大多数是妇女和儿童。

法国还宣布计划与沙特阿拉伯共同主办于7月28日至29日在联合国举行的国际会议，以制定实现巴勒斯坦建国的路线图。

法国外交部长巴罗特警告说：“在加沙遭受饥荒和毁灭的情况下，建立巴勒斯坦国的前景比以往任何时候都更加受到威胁。”