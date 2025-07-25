泰国和柬埔寨周五爆发了激烈的炮火交战，这是十多年来最严重的冲突，冲突已进入第二天，尽管地区内外都呼吁立即停火，但至少已有14人丧生。

泰国军方报告称，冲突从黎明前就在乌汶府和素林府爆发，并表示柬埔寨使用了火炮和俄制BM-21火箭系统。

当局表示，泰国一侧已有10万人从冲突地区撤离。

“柬埔寨军队持续使用重型武器、野战火炮和BM-21火箭系统进行轰炸，”泰国军方在一份声明中表示，“泰国军队根据战术情况进行了适当的反击。”

双方互相指责对方在周四于一处有争议的边境地区引发冲突，冲突迅速从轻武器交火升级为至少六处地点的重炮轰击，这些地点沿着争议已超过一个世纪的边界相距约209公里（130英里）。

路透社记者在素林府报道说，周五听到了间歇性的爆炸声，当地道路和加油站附近有大量武装泰国士兵驻守。

一支由十几辆卡车、装甲车和坦克组成的泰国军事车队穿过稻田环绕的省级公路，向边境方向移动。

冲突于周四爆发，就在前一天晚上泰国召回驻金边大使并驱逐柬埔寨大使之后。此前，泰国指控柬埔寨军队最近埋设地雷，导致第二名泰国士兵失去肢体。柬埔寨对此指控予以否认。

死亡人数上升

截至周四晚，泰国的死亡人数已上升至14人，其中13人为平民，卫生部表示，还有46人受伤，包括14名士兵。

柬埔寨国家政府尚未提供任何关于伤亡或平民撤离的详细信息。一名政府发言人未立即回应关于最新冲突的置评请求。

然而，柬埔寨奥多棉吉省政府发言人Meth Meas Pheakdey表示，一名平民死亡，五人受伤，1,500个家庭被疏散。

泰柬军事冲突可能升级为战争，泰国代理总理表示

泰国代理总理Phumtham Wechayachai周五对记者表示，泰国和柬埔寨之间的军事冲突升级可能会走向战争。

他说，目前的冲突已涉及重型武器。

泰国军方称柬埔寨瞄准平民区域

泰国军方周五谴责柬埔寨使用远程武器“瞄准平民区域”。

它指责柬埔寨犯下了“野蛮行为”，这些行为“无意义地夺走了无辜平民的生命并造成伤害”。

一名泰国军方官员透露，泰柬冲突已在有争议的边界沿线12个地点发生，显示冲突范围扩大。

泰国军方发言人Surasant Kongsiri少将表示，柬埔寨继续使用重型武器。泰国军方周四报告称，冲突已在六个地点发生。

周四，泰国罕见地部署了六架F-16战斗机，其中一架被动用来打击柬埔寨军事目标。柬埔寨称此举是“鲁莽且残暴的军事侵略”。

作为泰国长期盟友的美国呼吁“立即停止敌对行动，保护平民，并以和平方式解决问题”。

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣作为东盟主席（泰国和柬埔寨均为成员国）表示，他已与两国领导人通话，敦促他们找到和平解决的途径。

“我欢迎曼谷和金边展现出的积极信号和意愿，考虑这一前进的道路。马来西亚愿意在东盟团结和共同责任的精神下协助并促进这一进程，”他在周四晚间的一则社交媒体帖子中表示。