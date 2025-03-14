塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫曼正在对吉尔吉斯斯坦进行为期两天的国事访问，与总统萨迪尔·贾帕罗夫敲定一项期待已久的边界协议。

在2021年至2022年期间，两国在肥沃的费尔干纳谷地发生了致命的边界冲突。费尔干纳谷地以其丰富的水资源和农业资源对中亚经济至关重要。然而，自那以后，两国一直努力通过谈判划定边界线。

这项协议标志着中亚地区最后一个边界冲突的解决，这一过程已经历经数十年。

“没有任何外部调解。两国表示我们将自己解决争端，不需要任何人介入。无论是美国、俄罗斯、乌兹别克斯坦还是哈萨克斯坦，我们都不需要。”吉尔吉斯斯坦前总理久马尔特·奥托尔巴耶夫在接受TRT World独家采访时说道。他补充说，这项协议将通过确保两国和平促进边境地区，特别是费尔干纳谷地的经济活动发展。

以下是完整采访内容：

TRT World：您能向我们解释一下边界争端的根源以及协议的背景吗？

久马尔特·奥托尔巴耶夫：我们的大部分边界争端都与费尔干纳谷地有关，这是中亚人口最稠密的地区之一。实际上，费尔干纳谷地虽然面积不大，但几乎养活了整个中亚的农业需求。中亚地区的人口密度平均为每平方公里19人，而费尔干纳谷地的人口密度高达每平方公里800人。在过去20年里，由于中亚地区良好的人口增长趋势，费尔干纳谷地的人口增加了40%。

中亚缺乏足够的肥沃土地，也没有足够的水资源来灌溉农田。因此，这片中亚的小绿洲对所有中亚经济体都具有重要意义。

在前苏联时期，塔吉克人、乌兹别克人和吉尔吉斯人曾在没有边界的情况下共同生活。有时会发生冲突，但并没有根本性的民族冲突。然而，当苏联开始将其领土划分为各共和国时，费尔干纳谷地成为最复杂的地区之一，因为在同一地区内，乌兹别克人、吉尔吉斯人和塔吉克人混居。如何划定边界线成为一个复杂的问题。坦白说，苏联并未完成边界的划定和标界工作。当时没有人真正关注这个问题，因为我们生活在同一个国家。但在1991年，各共和国独立后，从安全到边界巡逻再到水资源和土地使用等问题开始逐渐显现。

我们生活在一个“棋盘”上，黑白交错，塔吉克人、吉尔吉斯人和乌兹别克人混居在同一个村庄。这非常复杂。在过去的33年里，我们一直面临问题。但自2016年以来，情况开始积极转变，这得益于乌兹别克斯坦新总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的政治意愿。他为解决乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间的边界问题提供了真正的政治推动力。这一过程非常成功，没有出现重大干扰。

然而，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦之间的情况并非如此，这两个兄弟国家之间的冲突部分原因在于塔吉克斯坦一侧的人口密度远高于吉尔吉斯斯坦一侧。塔吉克斯坦的人口状况变得更加复杂，随后发生了冲突。在过去的33年里，吉尔吉斯人和塔吉克人一直试图找到一个能够让双方满意的解决方案。这并不容易，因为没有地图。

为什么没有地图？苏联没有绘制这些地图来划分共和国之间的边界吗？

久马尔特·奥托尔巴耶夫：没有，因为在费尔干纳谷地，吉尔吉斯人、塔吉克人和乌兹别克人混居在同一个村庄。例如，在吉尔吉斯斯坦的沃鲁奇边境地区，更多是塔吉克人居住。苏联并未真正关注这个问题，因为我们当时生活在同一个国家，由同一个政府管理。但在1991年各共和国独立后，这成为一个大问题。

一个国家说我们需要更多更好的土地，另一个国家则表示我们也需要更好的水资源获取，这引发了长达30多年的无休止争论。但幸运的是，大约四年前，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的政府展现了政治意愿，以双方同意的方式解决这一问题。

塔吉克斯坦总统拉赫曼正在对吉尔吉斯斯坦首都比什凯克进行历史性国事访问，以签署边界协议。最终文件详细描述了边界划定的具体内容，包括土地交换以及将某些民族的居民迁移到其他地区的措施。

例如，几十个吉尔吉斯家庭居住的多斯图克村将划归塔吉克斯坦，而塔吉克斯坦将向吉尔吉斯斯坦提供一块类似的土地。吉尔吉斯斯坦需要将这些家庭迁移到新的土地上，并为他们建造房屋。塔吉克斯坦方面也将采取类似措施。这将是一个非常困难的过程，但关键是双方都表示必须解决这一问题。