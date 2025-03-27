韩国军方声称，朝鲜今年又向俄罗斯增派了3000名士兵，并持续向莫斯科提供导弹、火炮和弹药，以协助其对抗基辅。

韩国联合参谋本部周四表示：“据估计，今年1月至2月期间，朝鲜增派了3000名士兵作为增援部队。”

据称，在最初派往俄罗斯的11000名朝鲜士兵中，有4000人被认为已阵亡或受伤。韩国联合参谋本部的报告指出：“除了人力支援外，朝鲜还持续提供导弹、火炮设备和弹药。”

报告指出：“迄今为止，朝鲜已提供了大量短程弹道导弹（SRBM），以及约220门170毫米自行火炮和240毫米多管火箭发射器。”

报告警告称，“根据战场局势，这些数字可能会进一步增加。”

攻击无人机

自 2022 年莫斯科袭击乌克兰以来，俄罗斯和朝鲜进一步加强了传统盟友关系。首尔方面声称，朝鲜领导人金正恩向莫斯科派遣了数千名士兵和大量武器集装箱。

虽然莫斯科和平壤尚未就部队部署发表正式声明，但在俄罗斯总统普京去年访问朝鲜期间，两国签署了一项全面军事协议，其中包括一项共同防御条款。

朝鲜官方媒体周四报道，金正恩视察了配备人工智能技术的新型自杀式无人机和侦察无人机的测试。

据朝中社（KCNA）报道，这种新型战略侦察无人机能够“追踪和监视地面和海上不同的战略目标及敌军活动”。

此外，自杀式无人机展示了“可用于多种战术攻击任务的打击能力”。

朝中社报道，金正恩对“战略侦察无人机和自杀式攻击无人机在引入新型人工智能技术后的性能改进”进行了评价，并同意了一项“扩大生产能力的计划”。