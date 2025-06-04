李在明在一场历史性的突发选举中胜出后宣誓就任韩国新总统，他承诺将推动与朝鲜的外交对话，并深化与美国和日本的三边合作。

在周三的就职演讲中，李在明表示，他的政府将基于韩美同盟寻求对朝鲜威胁的“强有力威慑”，但同时也会敞开对话的大门，以实现半岛和平。

他承诺采取务实的外交政策，并通过加强首尔、华盛顿和东京之间的合作，强化对地区稳定的承诺。

此外，李在明还誓言将引领韩国迈向“以可再生能源为中心的社会”，并实施国内改革，以应对日益加剧的不平等和人口下降问题。

经济挑战与关税压力

李在明在经济压力日益增大的背景下开始了他的总统任期。韩国的钢铁和铝出口正面临美国总统特朗普扩大贸易措施下高达50%的关税。

去年，韩国是美国第四大钢铁出口国。分析人士认为，新政府可能会以权力交接的突然性为由，寻求推迟谈判，以便有更多时间研究包括日本和中国在内的其他国家如何处理与特朗普政府的贸易谈判。

李在明表示，“没有必要急于”达成协议，但他也承认，与美国的贸易是“最紧迫的问题”。

他指出，在包括保护主义加剧在内的快速变化的全球环境中，他将为国家利益而追求务实外交，同时继续与美国和日本保持安全合作。

朝鲜与地区安全

李在明对朝鲜的政策标志着与其前任尹锡悦的强硬立场的转变。尹锡悦执政期间，韩朝关系跌至低谷。

尽管其所属的民主党历史上更倾向于温和路线，李在明表示，他将结合军事威慑与恢复对话的努力。

他说，“我们将治愈分裂与战争的创伤，建立和平与繁荣的未来，无论代价多高，和平总比战争好。”

朝鲜已宣布韩国为敌对国家，并加强了与俄罗斯的关系，据报道还向莫斯科的乌克兰战争派遣了数千名士兵。

超级大国之间的平衡

李在明政府还面临在美中之间的紧张关系中寻求平衡的压力。

尽管美国仍是韩国的主要安全伙伴，但中国是其最大的贸易伙伴，也是朝鲜的长期支持者。

李在明提倡与北京建立更友好的关系。当被《时代》杂志问及如果中国攻击台湾，韩国是否会提供援助时，李在明回答：“当外星人即将入侵地球时，我会考虑这个问题的答案。”

政治改革与社会问题

他还承诺调查试图暂停民间统治的行为，并推动宪法修正，以防止未来出现类似情况。

新总统面临紧迫的国内挑战，包括全球最低的出生率之一、日益加剧的不平等以及住房危机。

李在明承诺缩短工作周，延长退休年龄，并扩大对儿童、老年人和残疾人的福利服务。