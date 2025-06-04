国际
5分钟阅读
李在明在选举胜利后宣誓就任韩国总统
该国新领导人誓言与朝鲜进行对话，加强与美国和日本的关系，并在特朗普提高关税的情况下保护经济。
李在明在选举胜利后宣誓就任韩国总统
Lee Jae-myung sworn in as South Korea’s new president after snap election win / AP
2025年6月4日

李在明在一场历史性的突发选举中胜出后宣誓就任韩国新总统，他承诺将推动与朝鲜的外交对话，并深化与美国和日本的三边合作。

在周三的就职演讲中，李在明表示，他的政府将基于韩美同盟寻求对朝鲜威胁的“强有力威慑”，但同时也会敞开对话的大门，以实现半岛和平。

他承诺采取务实的外交政策，并通过加强首尔、华盛顿和东京之间的合作，强化对地区稳定的承诺。

此外，李在明还誓言将引领韩国迈向“以可再生能源为中心的社会”，并实施国内改革，以应对日益加剧的不平等和人口下降问题。

经济挑战与关税压力

李在明在经济压力日益增大的背景下开始了他的总统任期。韩国的钢铁和铝出口正面临美国总统特朗普扩大贸易措施下高达50%的关税。

去年，韩国是美国第四大钢铁出口国。分析人士认为，新政府可能会以权力交接的突然性为由，寻求推迟谈判，以便有更多时间研究包括日本和中国在内的其他国家如何处理与特朗普政府的贸易谈判。

李在明表示，“没有必要急于”达成协议，但他也承认，与美国的贸易是“最紧迫的问题”。

他指出，在包括保护主义加剧在内的快速变化的全球环境中，他将为国家利益而追求务实外交，同时继续与美国和日本保持安全合作。

朝鲜与地区安全

李在明对朝鲜的政策标志着与其前任尹锡悦的强硬立场的转变。尹锡悦执政期间，韩朝关系跌至低谷。

尽管其所属的民主党历史上更倾向于温和路线，李在明表示，他将结合军事威慑与恢复对话的努力。

他说，“我们将治愈分裂与战争的创伤，建立和平与繁荣的未来，无论代价多高，和平总比战争好。”

朝鲜已宣布韩国为敌对国家，并加强了与俄罗斯的关系，据报道还向莫斯科的乌克兰战争派遣了数千名士兵。

超级大国之间的平衡

李在明政府还面临在美中之间的紧张关系中寻求平衡的压力。

尽管美国仍是韩国的主要安全伙伴，但中国是其最大的贸易伙伴，也是朝鲜的长期支持者。

李在明提倡与北京建立更友好的关系。当被《时代》杂志问及如果中国攻击台湾，韩国是否会提供援助时，李在明回答：“当外星人即将入侵地球时，我会考虑这个问题的答案。”

政治改革与社会问题

他还承诺调查试图暂停民间统治的行为，并推动宪法修正，以防止未来出现类似情况。

新总统面临紧迫的国内挑战，包括全球最低的出生率之一、日益加剧的不平等以及住房危机。

李在明承诺缩短工作周，延长退休年龄，并扩大对儿童、老年人和残疾人的福利服务。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us