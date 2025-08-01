巴基斯坦国家能源公司副总裁乌萨马·库雷希周五告诉路透社，巴基斯坦最大的炼油商Cnergyico将于10月从维多公司进口100万桶原油。这是巴基斯坦在签署这项具有里程碑意义的贸易协定后首次从美国购买原油。
这批西德克萨斯中质轻质原油将于本月在休斯顿装船，预计将于10月下半月抵达卡拉奇。
库雷希表示：“这是我们与维多公司框架协议下的一批试运行现货原油。如果证明其商业可行性和可获得性，我们每月至少可以进口一批。”
他补充说，这批原油不用于转售。
库雷希指出，该协议是自4月份美国总统唐纳德·特朗普威胁对巴基斯坦进口产品征收29%关税后，经过数月谈判达成的。
库雷希表示，巴基斯坦财政部和石油部在4月份宣布关税后，鼓励当地炼油厂对美国原油进口情况进行调查。他还补充说，维多公司在非工作时间没有回应置评请求。
周四巴基斯坦表示，对与美国达成的贸易协定表示欢迎，声明中说，这将促进投资。白宫周四宣布，美国将对巴基斯坦进口产品征收19%的关税。
作为中国重要盟友的巴基斯坦，在特朗普发出关税威胁后开始改善与美国关系。巴基斯坦感谢美国的外交干预及其在缓解近期与邻国印度的紧张关系方面发挥的作用，并提名特朗普角逐诺贝尔和平奖。
石油是巴基斯坦最大的进口商品，截至2025年6月30日的财年，石油进口额达113亿美元，几乎占该国进口总额的五分之一。
这项进口协议将有助于巴基斯坦实现原油供应多元化，减少对中东供应商的依赖。巴基斯坦几乎所有石油都来自中东。库雷希表示：“炼油毛利润与海湾地区的原油相当，而且无需进行任何调和或炼油厂调整。”
Cnergyico公司日处理原油能力达15.6万桶，并在卡拉奇附近运营着巴基斯坦唯一的服务点系泊码头。这使得该公司与巴基斯坦其他炼油厂不同，能够处理大型油轮。
该公司计划在未来五到六年内建造第二个海上码头并升级其炼油厂，以适应更大或更频繁的运输需求。库雷希表示，公司炼油厂的平均开工率为30%至35%，预计随着当地需求的增长，开工率将会上升。
库雷希说：“由于当地燃料产量超过进口量，我们预计开工率将会上升。”
特朗普周三表示，美国将帮助巴基斯坦开发其“庞大的石油储备”，但没有提供更多细节。