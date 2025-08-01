巴基斯坦国家能源公司副总裁乌萨马·库雷希周五告诉路透社，巴基斯坦最大的炼油商Cnergyico将于10月从维多公司进口100万桶原油。这是巴基斯坦在签署这项具有里程碑意义的贸易协定后首次从美国购买原油。

这批西德克萨斯中质轻质原油将于本月在休斯顿装船，预计将于10月下半月抵达卡拉奇。

库雷希表示：“这是我们与维多公司框架协议下的一批试运行现货原油。如果证明其商业可行性和可获得性，我们每月至少可以进口一批。”

他补充说，这批原油不用于转售。

库雷希指出，该协议是自4月份美国总统唐纳德·特朗普威胁对巴基斯坦进口产品征收29%关税后，经过数月谈判达成的。

库雷希表示，巴基斯坦财政部和石油部在4月份宣布关税后，鼓励当地炼油厂对美国原油进口情况进行调查。他还补充说，维多公司在非工作时间没有回应置评请求。

周四巴基斯坦表示，对与美国达成的贸易协定表示欢迎，声明中说，这将促进投资。白宫周四宣布，美国将对巴基斯坦进口产品征收19%的关税。