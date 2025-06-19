在以色列与伊朗交火进入第六天之际，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡感谢美国总统唐纳德·特朗普“支持保卫以色列的领空”。

在经历了数十年的敌对和长期的暗战后，战斗于上周五爆发。当时以色列发动了一场大规模轰炸行动，促使伊朗以导弹和无人机进行回应。

内塔尼亚胡在周三的电视讲话中表示：“我要感谢特朗普总统，他是以色列的伟大朋友。”

他说：“我感谢他站在我们这一边，也感谢美国在保卫以色列领空方面的支持。”

他补充道，以色列正在以“巨大的力量”打击伊朗，同时承认以色列在战争中遭受了“痛苦的损失”。

以色列总理内塔尼亚胡表示：“我们正在以巨大的力量打击伊朗政权。我们打击他们的核计划、导弹、军事总部以及他们权力的象征。”

他还表示：“我们正在承受许多损失，痛苦的损失。但后方稳固，人民坚强，以色列比以往任何时候都更加强大。”

根据内塔尼亚胡办公室的声明，自上周五以来，至少有24人在以色列丧生，数百人受伤。

以色列媒体在报道伊朗空袭时受到军事审查的严格限制。

伊朗周日表示，自战斗爆发以来，以色列的轰炸已造成至少224人死亡，其中包括军事指挥官、核科学家和平民。自那以后，伊朗尚未更新死亡人数。