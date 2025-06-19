俄罗斯总统普京表示，伊朗社会正在围绕该国领导层凝聚力量，并补充说，尽管以色列发动了前所未有的空袭，伊朗的地下铀浓缩设施仍然完好无损。

普京周三发表讲话时，美国总统特朗普仍未明确是否会加入以色列对伊朗“核设施和导弹基地”的轰炸。同时，伊朗首都的居民在空袭的第六天纷纷离开城市。

普京表示，各方应寻找方法结束敌对行动，同时确保伊朗和平利用核能的权利以及以色列无条件的国家安全权利。

当被问及以色列总理内塔尼亚胡关于以色列军事打击可能导致伊朗政府被推翻的言论，以及特朗普要求伊朗“无条件投降”的要求时，普京表示，在采取行动之前，人们应始终考虑主要目标是否能够实现。

普京在俄罗斯北部圣彼得堡对资深新闻机构编辑表示，“我们看到，尽管伊朗国内政治进程复杂，但今天的伊朗社会正在围绕国家政治领导层凝聚力量。”

普京表示，他本人已与特朗普和内塔尼亚胡进行了接触，并传达了莫斯科关于解决冲突的想法。他还指出，伊朗的地下铀浓缩设施仍然完好无损。

普京说，“这些地下工厂依然存在，没有受到任何损害”，并补充道，各方应寻求确保伊朗和以色列利益的解决方案。

他还说，“在我看来，所有人都应该寻找结束敌对行动的方法，并找到让冲突各方达成协议的途径。我认为，总体上，这样的解决方案是可以找到的。”

伊朗未寻求俄罗斯军事支持

普京还表示，伊朗并未寻求莫斯科的军事支持。

普京说，“伊朗并未向我们请求任何军事援助，即使在过去我们提出共同开发防空系统时，伊朗方面也兴趣不大。”

普京表示，有一些选项可以确保伊朗的利益，同时缓解以色列方面的担忧，这些选项已向相关伙伴提出。

他还提到，俄罗斯与伊朗签署了在布什尔核电站建设另外两座新核反应堆的合同。

他说道，“工作正在进行中，我们的专家已在现场——超过200人。我们已与以色列领导层达成一致，确保他们的安全。”

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫周三表示，莫斯科正在告诫美国不要对伊朗发动打击，因为这将严重破坏中东地区的稳定。

俄罗斯外交部发言人也警告称，以色列对伊朗核设施的打击可能引发核灾难。