伊朗表示，对美国总统唐纳德·特朗普的核谈判呼吁以及一封威胁如果伊朗拒绝谈判将采取军事行动的信函做出了回应。

阿巴斯·阿拉格奇周四通过官方的伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）表示，“这一正式回应包括一封信函，全面阐述了我们对当前局势以及特朗普先生信函的立场，该信函已经送达阿曼。”

由于美国和伊朗之间没有外交关系，曾充当调解人的阿曼在递送这封信函方面发挥了重要作用。

特朗普单方面宣布美国退出 2018 年达成的一项协议，该协议规定解除制裁以换取对伊朗核计划的限制。不过，3月初，他宣布已致信伊朗领导人阿亚图拉阿里哈梅内伊，表示愿意进行外交谈判。

尽管如此，特朗普政府仍继续对伊朗实施“极限施压”，包括增加制裁和威胁军事干预。

开放间接谈判

阿拉克奇表示，只要特朗普的“极限施压行动”继续下去，伊朗就拒绝与美国进行直接谈判，但愿意进行间接谈判。

他说：“我们的政策是不在‘极限施压’和军事干预威胁下与美国直接谈判，但间接谈判可以像过去一样继续进行。”

阿拉伯国家和间接外交

自1980年以来，伊朗和美国之间没有正式的外交关系。然而，两国通过美国驻德黑兰的瑞士大使馆间接接触，该大使馆代表美国在伊朗的利益。

阿曼过去也曾扮演调解者的角色，卡塔尔在较小程度上也曾参与其中。特朗普的信通过阿拉伯联合酋长国递交给伊朗。

2015年，伊朗在与包括美国和中国在内的大国谈判后，同意限制其核计划。几十年来，西方政府一直怀疑德黑兰正在追求核武器能力，但伊朗否认这一指控，坚称其核计划仅用于民用目的。

特朗普政府2018年决定退出该协议的主要原因之一是伊朗的弹道导弹计划不在该协议的范围内。华盛顿视该计划为其国家安全带来威胁。

据国际原子能机构（IAEA）称，尽管美国退出该协议，但伊朗仍继续履行其义务一年。但后来他逐渐开始撤回自己的承诺。