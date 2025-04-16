加沙已经成为巴勒斯坦人及试图援助他们的人员的“万人坑”，无国界医生组织（MSF）周三表示。据医护人员称，以色列军队在加沙北部至少杀害了13人，并继续在南部拉法地区拆毁房屋。

巴勒斯坦医护人员表示，一次空袭导致10人死亡，其中包括知名作家和摄影师法蒂玛·哈苏娜。她的作品通过战争记录了加沙城社区所面临的困境。此外，在加沙北部另一处房屋的空袭中，又有3人丧生。

以色列军方对此未作任何评论。

在加沙南部的拉法，当地居民表示，以色列军队拆毁了更多房屋。以色列领导人称，这是为了扩大加沙的安全区，以向哈马斯施加更大压力，迫使其释放剩余的人质。

“加沙已经变成了巴勒斯坦人及援助者的万人坑。我们正在目睹加沙整个地区的毁灭和强制性人口迁移，”无国界医生加沙紧急事务协调员阿曼德·巴泽罗勒在声明中说道。

“由于没有任何地方是安全的，无论是对巴勒斯坦人还是援助者，人道主义响应在不安全局势和关键物资短缺的重压下艰难进行，几乎没有任何途径可以获得医疗救助。”

埃及、卡塔尔和美国试图恢复加沙的停火协议并释放以色列人质的调解努力陷入僵局。以色列和巴勒斯坦抵抗组织哈马斯各自坚持立场。

哈马斯表示，希望进入一月停火协议的第二阶段，讨论以色列从加沙撤军并结束战争。

根据巴勒斯坦卫生部门的数据，以色列的战争已导致至少51,000名巴勒斯坦人死亡。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和反人类罪。

此外，以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝指控。

基本物资短缺

加沙卫生部表示，自3月初以来，以色列暂停燃料、医疗和食品供应的进入，已经开始阻碍少数仍在运作的医院的工作，医疗物资几近耗尽。

“数百名患者和伤者无法获得基本药物，因边境关闭，他们的痛苦正在加剧，”卫生部表示。

以色列表示，这些惩罚性措施旨在对哈马斯保持压力，而巴勒斯坦组织则谴责这些措施为“集体惩罚”。

自3月重新启动军事攻势以来，在两个月相对平静后，以色列军队已杀害超过1,600名巴勒斯坦人。据加沙卫生部门称，这场行动已导致数十万人流离失所，并对进入加沙的所有物资实施封锁。

与此同时，哈马斯仍扣押着59名以色列人质。以色列认为其中24人仍然活着。