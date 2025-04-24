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俄罗斯导弹袭击基辅，至少造成 9 人死亡，63 人受伤
泽连斯基的高级助手表示,必须停止对平民的攻击。
俄罗斯导弹袭击基辅，至少造成 9 人死亡，63 人受伤
Russian drone and missile strike in Kiev. / Reuters
2025年4月24日

乌克兰国家紧急服务部门表示，周四清晨基辅遭遇了一次“大规模”导弹袭击，造成至少9人死亡，超过60人受伤。这是这场持续三年的战争中对首都最致命的袭击之一。

乌克兰当局发布了导弹袭击警报，法新社记者在基辅各地听到了爆炸声。乌克兰国家紧急服务部门在Telegram上更新了伤亡数据称：“俄罗斯对基辅发动了大规模联合打击。据初步数据，9人死亡，63人受伤。”该部门补充说，在42名住院者中，有6名是儿童。

首都的五个区受到了破坏，包括车库和行政建筑发生火灾，这些火灾已被扑灭。国家紧急服务部门表示，这次袭击还损坏了住宅楼。并且指出，“目前正在搜寻废墟下的人员。”

在一栋住宅楼地下室设置的防空洞中，十多名居民在空袭警报响起后聚集在一起，法新社记者目睹了这一场景。基辅上一次遭到导弹袭击是在四月初，当时至少有三人受伤。自2022年2月俄罗斯全面进攻以来，基辅一直是零星袭击的目标。

在乌克兰东部，哈尔科夫市周四清晨遭到七枚导弹袭击。市长伊戈尔·特列霍夫表示，稍后该市在一夜之间第二次遭到巡航导弹袭击。最近的一次袭击击中了一个人口密集的住宅区……两人受伤。目前正在检查敌方袭击的地点。特列霍夫还呼吁市民“保持警惕”。

乌克兰总统泽连斯基的高级助手安德烈·叶尔马克表示，俄罗斯正在“用导弹和无人机攻击基辅、哈尔科夫以及其他城市”。他说：“普京简直是在展现他的杀戮意志。这些针对平民的袭击必须停止。”

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