为什么曾经强大的德国经济在变化的世界中举步维艰？

欧洲最大的经济体正面临前所未有的压力和多方面的阻力。它能否适应并巩固其全球地位？

快速变化的全球贸易动态深深影响着德国等出口型经济体。

随着唐纳德·特朗普再次当选美国总统，提高关税的可能性对德国的经济稳定构成了重大威胁。

几十年来，德国严重依赖美国作为主要贸易伙伴，这种依赖正日益暴露出欧洲最大经济体的脆弱性。

美国仍然是德国商品的最大进口国。 2023年德国向美国出口了价值1579亿欧元的商品，约占其出口总额的十分之一。这使得美国成为不可或缺的市场，尤其是对德国的汽车和工业部门而言。

但特朗普提出的关税计划——对从加拿大和墨西哥进口的商品征收高达 25% 的关税、对欧洲产品征收 10% 的关税、对中国商品征收 60% 的关税——可能会严重削弱德国在这个关键市场的地位。

如果特朗普兑现威胁，德国对美国的出口可能会下降高达15%。

作为德国经济支柱的汽车和工业部门将受到最大影响。德国汽车业是其经济成功的重要支柱，但可能难以重新夺回美国市场份额。

经济学家警告称，这些保护主义措施不仅可能导致德国，而且可能导致整个欧洲陷入经济衰退。

基尔世界经济研究所（IfW）所长莫里茨·舒拉里克强调了此类关税对德国经济可能造成的破坏性影响。

在此期间，德国联邦经济部长罗伯特·哈贝克呼吁对话，并表示欧盟必须以团结的方式作出回应。

最大的担忧源于特朗普威胁对中国商品征收高达 60% 的关税。这不仅会影响中国，还会影响欧洲和德国，扰乱全球供应链。这些限制可能会增加生产成本并削弱德国在国际贸易中的地位。

如果特朗普的保护主义政策得以实现，可能会严重损害德国与其最重要贸易伙伴的关系，并使德国陷入衰退。

经济压力加大

在国内方面，德国面临着额外的经济挑战。通货膨胀持续上升，大公司大规模裁员进一步破坏了经济稳定。

预计到 2024 年 11 月，商品和服务价格将同比上涨 2% 以上，从而削弱消费者的购买力并减缓经济增长。

在此期间，德国主要公司正在宣布大幅裁员。

大众汽车计划关闭三家工厂并裁员数千人。钢铁行业巨头蒂森克虏伯计划到2030年裁员约1万1千人。德国铁路报告称，2024年上半年亏损12亿欧元，计划到2029年裁员约3万人。

博世宣布再裁员5千5百人。总计裁员人数超过12万人，从而进一步削弱了德国的经济竞争力，增加了不确定性。

德国还面临人口挑战：人口老龄化导致技术工人严重短缺。为了保持经济增长和稳定社会保障体系，德国越来越依赖外国工人。

但吸引和留住国际人才需要解决结构性障碍，以确保德国作为全球技术专业人员目的地的竞争力。

为实现这一目标，德国必须采取吸引和融合外国工人的包容性政策。

种族主义和仇外心理损害了该国的国际形象，阻碍了外国人才的顺利融入。

消除歧视、增强社会凝聚力对于德国的经济和社会稳定至关重要。

更快的融入进程也将帮助外国工人更有效地为经济和教育体系做出贡献。

数字化和创新需要在刺激劳动力市场方面发挥更重要的作用。先进的技术进步，特别是在工业和服务领域的进步，将为国内外工人创造机会。

具有技术前瞻性的劳动力市场将增强德国的全球竞争力，并使其成为全球技术专业人士更具吸引力的目的地。

另一个重要步骤是减少官僚障碍。漫长而复杂的工作许可流程常常使许多愿意到其他国家工作的高技能人才望而却步。

简化这些程序将提高德国在全球劳动力市场中的地位并使其更具竞争力。

重新思考贸易依赖关系

近年来中国采取了显著举措，增强经济抵御外部冲击的能力。

2000年中国与七国集团的贸易约占中国贸易总额的48%。到2024年这一数字将下降至30%。

同样与美国的贸易也大幅下降。尽管 2022 年中国向美国出口了价值 5360 亿美元的商品，但这一数字在 2023 年下降了 20%。

中国专注于与新兴市场达成贸易协议并投资基础设施。

这种战略多元化给德国提供了宝贵的教训。

该国对与美国和中国贸易的严重依赖使其面临巨大的经济风险。

通过与非洲、东南亚和南美等新兴市场建立更紧密的联系，德国可以降低其经济脆弱性。

但这种转变必须得到数字化和可持续能源方面坚实投资的支持，以确保建立现代化和具有耐性的经济框架。

通过借鉴中国的做法，德国可以加强自己在全球贸易舞台上的地位，更好地确保其经济未来。

德国与土耳其合作的潜力

加强与土耳其的联系将极大地有利于德国追求经济多元化。

土耳其拥有战略性的地理位置、充满活力的劳动力和快速发展的工业基础设施，是德国经济目标有希望的合作伙伴。

土耳其的工业，特别是汽车、技术和能源领域工业，与德国的需求非常匹配，可以有效地补充供应链。

此外，土耳其与欧盟的关税同盟为德国带来了显著的成本降低和物流效率，进一步增加了合作的潜力。

土耳其强劲的经济增长轨迹为德国的贸易网络​​做出了重要贡献。

加强土德合作不仅将提高德国在全球市场的竞争力，还将提供重要的多元化以降低经济风险。

除经济领域之外，这一伙伴关系还有可能建立更加紧密的政治联系，为更加强劲和战略性的双边关系铺平道路。

德国正处于关键时刻，需要紧急进行战略转型以应对经济挑战并适应全球贸易不断变化的态势。

为确保其在全球贸易中的地位和解决国内经济问题，德国需要采取长期、前瞻性的措施。