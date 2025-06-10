加利福尼亚州州长加文·纽森指责美国总统唐纳德·特朗普在洛杉矶移民抗议活动引发的争端中，试图在街头挑起“内战”。

纽森周一在接受福克斯新闻采访时说道，“他不是来调解和平的，他是来挑起战争的。他想要在街头引发内战。”

纽森在社交媒体平台X上发表声明称，他得知特朗普正向洛杉矶增派2000名国民警卫队士兵。

纽森说道，“首批2000名国民警卫队人员？他们没有食物，也没有水。只有大约300人被部署，其余的人都闲置在联邦大楼里，等待命令。这与公共安全无关。这是在抚慰一位危险总统的自尊心。”

他还说，“这是鲁莽的、毫无意义的，也是对我们军队的不尊重。”

在宣布将向洛杉矶部署700名美国海军陆战队员后，纽森表示，这种部署是“不符合美国精神的”。

纽森在X上说道，“他们不应该被部署到美国本土，对付自己的公民，去实现独裁总统的疯狂梦想。”

‘我不想要内战’

随后，特朗普否认他试图在美国街头引发内战；相反，他表示，如果由纽森来处理，内战才会发生。

特朗普说道，“不，恰恰相反。我不想要内战。如果交给像他这样的人，内战才会发生。”

此前，白宫称洛杉矶的抗议者是“激进的左翼疯子”，并补充说纽森和洛杉矶市长卡伦·巴斯应该感谢特朗普在当地发起的移民突袭行动。

洛杉矶的动荡始于上周五，当时美国移民与海关执法局（ICE）特工突袭了该市的多个地区，拘留了数百名据称非法居住在美国的人。

特朗普政府表示，ICE的突袭行动将继续进行，这是总统打击非法移民计划的一部分。