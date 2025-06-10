国际
3分钟阅读
加州州长纽森指责特朗普在洛杉矶抗议活动中试图挑起"内战"
加利福尼亚州州长加文·纽森表示，他已获悉将有大约2000名国民警卫队士兵被部署到洛杉矶。
加州州长纽森指责特朗普在洛杉矶抗议活动中试图挑起"内战"
Newsom says US Marines shouldn't face their own countrymen. / Reuters
2 小时前

加利福尼亚州州长加文·纽森指责美国总统唐纳德·特朗普在洛杉矶移民抗议活动引发的争端中，试图在街头挑起“内战”。

纽森周一在接受福克斯新闻采访时说道，“他不是来调解和平的，他是来挑起战争的。他想要在街头引发内战。”

纽森在社交媒体平台X上发表声明称，他得知特朗普正向洛杉矶增派2000名国民警卫队士兵。

纽森说道，“首批2000名国民警卫队人员？他们没有食物，也没有水。只有大约300人被部署，其余的人都闲置在联邦大楼里，等待命令。这与公共安全无关。这是在抚慰一位危险总统的自尊心。”

他还说，“这是鲁莽的、毫无意义的，也是对我们军队的不尊重。”

在宣布将向洛杉矶部署700名美国海军陆战队员后，纽森表示，这种部署是“不符合美国精神的”。

纽森在X上说道，“他们不应该被部署到美国本土，对付自己的公民，去实现独裁总统的疯狂梦想。”

‘我不想要内战’

随后，特朗普否认他试图在美国街头引发内战；相反，他表示，如果由纽森来处理，内战才会发生。

特朗普说道，“不，恰恰相反。我不想要内战。如果交给像他这样的人，内战才会发生。”

此前，白宫称洛杉矶的抗议者是“激进的左翼疯子”，并补充说纽森和洛杉矶市长卡伦·巴斯应该感谢特朗普在当地发起的移民突袭行动。

洛杉矶的动荡始于上周五，当时美国移民与海关执法局（ICE）特工突袭了该市的多个地区，拘留了数百名据称非法居住在美国的人。

特朗普政府表示，ICE的突袭行动将继续进行，这是总统打击非法移民计划的一部分。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us