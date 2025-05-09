周一，微软正式结束了“Skype时代”，关闭了这款运行了22年的免费通话平台，这一平台曾彻底改变了跨国沟通的方式。

微软于2月28日宣布了这一决定，给用户留出了两个月的时间来转向其他平台。

“Skype”这个名字本身就体现了其早期的愿景。这个名字来源于“Sky peer-to-peer”（天空点对点）的缩写，暗示了该平台通过用户的电脑而非中央枢纽来连接通话的方式。在2000年代初，这种方法是革命性的，为互联网通话的兴起奠定了基础。

在2010年代中期的巅峰时期，Skype每月连接了超过3亿用户，约等于美国的人口。然而，随着时间的推移，它逐渐被新一代以移动设备为主的应用程序如WhatsApp、Zoom以及微软自己的Teams所取代。

2011年，微软以85亿美元收购了Skype，击败了谷歌和Facebook，这也是当时微软最大的一笔交易。当时，Skype的月活跃用户约为1.5亿；到2020年，这一数字下降到了约2300万，尽管在疫情期间曾短暂回升。

“Skype在塑造现代通信方面发挥了重要作用，”微软表示，“我们很荣幸能够参与这一旅程。”

微软逐步将资源转向其Teams平台，该平台目前每月服务超过3.2亿用户，包括商业和个人账户。

尽管Skype在2000年代初期彻底改变了互联网通信，但它未能适应消费者期望的变化和技术的转型。

这款语音、视频和消息应用在智能手机时代仍然坚持其以桌面为中心的方式，错失了开发用户友好型移动应用程序以及将其聊天和视频会议功能与社交媒体平台整合的关键机会，而这些功能已成为竞争对手如Meta旗下的WhatsApp和Facebook Messenger的标准配置。

“Skype未能有效地现代化其产品、定价或营销策略，以在日益拥挤和快速变化的市场中保持领先地位，”技术、数据和人工智能领域的高级顾问阿丽娜·季莫菲耶娃（Alina Timofeeva）表示。

在疫情期间，视频会议平台Zoom迅速崛起，市场份额增加了22.3%，而Google Meet则增长了20.2%。到2021年初，Zoom以接近一半的用户占据主导地位，而Skype仅占6.6%。

Skype从一项革命性技术到数字遗迹的二十年历程，反映了许多曾经占主导地位的早期数字平台的故事。

其他桌面巨头如Yahoo! Messenger在运行20年后于2018年关闭。在2000年代初的巅峰时期，这款流行的聊天平台拥有超过1亿注册用户，并在2012年占据了美国数字广告市场的第二大份额。然而，它最终输给了功能更全面、以移动设备为主的消息应用程序如WhatsApp和Facebook Messenger，这些应用提供了更深的社交整合、更好的移动访问性和更直观的界面。

雅虎缺乏创新，未能跟上技术进步或用户期望，再加上管理决策失误，导致雅虎Messenger缺乏战略方向。到2017年，雅虎的核心业务收入从2013年的48亿美元下降到39亿美元。

“雅虎未能迅速转向谷歌擅长的搜索领域，或Facebook擅长的社交领域，”纽约投资银行和资产管理公司Needham and Co的高级分析师劳拉·马丁（Laura Martin）表示。

MSN Messenger（后更名为Windows Live Messenger）于2013年消失，其用户群从2009年的3.3亿大幅缩减。

微软2012年以85亿美元收购Skype标志着该平台衰退的开始，用户被整合到这款著名的通话应用中，而该应用最终于本周关闭。

AOL即时通讯（AIM）也于2017年退役，曾连接3600万用户。在2000年，AOL的市值达到1250亿美元，但到2012年已跌至17.5亿美元，而在2011年1月至2012年间，AIM的用户群从1200万骤降至400万，收入竞争中输给了Gmail的Google Talk、短信和互联网社交网络。

“谷歌的搜索崛起和Facebook的社交崛起，已经从市场中夺走了大量广告收入，”马丁表示。

移动消息应用程序的兴起

WhatsApp尤其脱颖而出，从一开始就为智能手机设计，无论是在iOS、Android还是桌面上都能以相同的方式运行。如今，其用户每天发送约1000亿条消息，几乎是全球短信数量的12倍。

移动通信平台与桌面通信平台之间的根本区别在于其基本设计理念。

桌面巨头的商业模式围绕固定计算展开，而移动平台认识到现代通信需要随时随地进行。移动消息应用程序的轻量化设计、较低的数据需求和直观的界面专为希望随时随地沟通的用户而设计，而传统桌面平台则采用基于会话的方式。

这一转变反映了当今数字环境中的一个更广泛的事实：保持相关性取决于品牌是否能够理解人们的生活方式、思维方式和联系方式。

“要保持相关性，品牌必须倾听、适应，并为整体用户设计，而不是基于假设，而是基于对客户真正需求的真实理解，结合行为科学和数据驱动的洞察力，”阿丽娜告诉TRT World。