哥伦比亚大学对数十名参与今年早些时候在校园举行的支持巴勒斯坦抗议活动的学生实施了纪律处分。

经大学行政部门和一个学生团体确认，这些处罚源于学生在5月份巴特勒图书馆抗议活动和2024年春季学期校园帐篷抗议活动中的行动。

处罚包括留校察看、1至3年的停学、开除和撤销学位。

哥伦比亚大学在一份声明中表示：“为了创建一个蓬勃发展的学术社区，必须体现出对彼此以及学校核心工作、政策和规则的尊重。”

声明强调，纪律处分程序公正严谨。扰乱学术活动违反了大学的政策和规定，这种违规行为必然会导致后果。

“事实上的开除”

虽然哥伦比亚大学没有透露受制裁影响的学生人数，但学生联盟宣布，约有80名学生受到了纪律处分。

根据哥伦比亚大学学生联盟的声明，学生们已于周一收到处罚通知。声明指出，被停学的学生必须提交正式的道歉信才能返校。

该学生组织警告说，拒绝遵守这一要求的学生的停学处罚可能会升级为事实上的开除。

上述学生组织声称，处罚是该大学与联邦当局之间秘密协议的一部分。据称，该协议是在特朗普政府决定削减该校数亿美元的联邦资金后被曝光的。

声明称：“这些处罚是哥伦比亚大学即将宣布的联邦和解协议的一部分。该协议包括与犹太复国主义反诽谤联盟建立正式伙伴关系，并接受《犹太复国主义反诽谤联盟法》（IHRA）对反犹太主义的定义，该定义将对以色列的批评等同于反犹太主义。”

学生联盟表示：“尽管哥伦比亚大学反对政府干预，但记录表明，他们积极合作，而非勉强让步。”

针对大学的严厉措施

哥伦比亚大学对学生采取纪律处分措施之前，美国总统唐纳德·特朗普开始针对全美各大学支持巴勒斯坦的抗议活动采取了举措。

特朗普首先削减了对哥伦比亚大学的4亿美元联邦资助，这在美国校园引发了一波支持巴勒斯坦的抗议浪潮。

最终哥伦比亚大学迫于压力，宣布大幅调整校园抗议政策。

随后，由于康奈尔大学和西北大学允许支持巴勒斯坦的抗议活动，美国当局冻结了这两所大学的联邦资助。

与特朗普政府存在重大冲突的哈佛大学已就被暂停约23亿美元的资助提起诉讼。