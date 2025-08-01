几周以来，美国总统唐纳德·特朗普一直承诺，随着新关税的实施，全球经济将在8月1日发生变化。政府官员向公众保证，这是一个铁定的最后期限。
然而，当特朗普在7月31日晚签署命令，对68个国家和欧盟实施新关税时，这些惩罚性进口税的生效日期被推迟了七天，以便更新关税时间表。
这一变化——尽管对尚未与美国达成协议的国家来说可能是个好消息——却为消费者和企业带来了新的不确定性，他们仍在猜测接下来会发生什么以及何时发生。
特朗普承诺，他对近3万亿美元进口商品的税收增加将带来新的财富，创造大量新的工厂就业机会，减少预算赤字，并让其他国家更加尊重美国。
然而，这些大规模的关税可能会危及美国的全球地位，因为盟友们被迫签订不友好的协议。同时，对美国工厂使用的原材料和基本商品征税，也可能带来新的通胀压力并阻碍经济增长——这些担忧被特朗普政府所忽视。
尽管特朗普急于推进关税政策，但围绕关税的问题仍然层出不穷。随着特朗普自定最后期限的临近，除了总统决心征收他多年来一直谈论的税收外，似乎没有什么是确定的。
关税的合法性仍是一个悬而未决的问题。周四，美国上诉法院听取了关于特朗普是否超越其权力的辩论，他依据1977年的一项法律宣布“紧急状态”以征收关税，从而绕过国会批准。
特朗普在全球关注他的行动时显得兴高采烈。他在周四早上通过Truth Social平台表示，“关税让美国再次伟大和富有！”
“草率构建的政策”
其他人则认为，这是一项由美国总统草率构建的政策，可能会逐渐造成损害，削弱美国的实力和繁荣。
卡托研究所经济学副总裁斯科特·林西科姆表示，“到周五早上，我们唯一可以确定的是，美国的进口税将达到历史高位且复杂无比，而由于这些协议如此模糊和未完成，政策的不确定性将依然非常高，其他一切都仍有待观察。”
新关税是基于春季宣布的关税政策。特朗普最初在4月的“解放日”关税导致股市恐慌后设定了周五的最后期限。当时公布的异常高的关税率引发了经济衰退的担忧，促使特朗普设定了90天的谈判期。
由于未能与其他国家达成足够的贸易协议，他延长了时间表，并向世界领导人发送了仅列出税率的信函，导致一系列匆忙达成的协议。
瑞士的进口税率将从4月威胁的31%提高到39%，而列支敦士登的税率从37%降至15%。未列入周四晚间命令的国家将被征收10%的基准关税。
贸易协议让盟友感到不安
过去几周，特朗普与欧盟、日本、韩国、印度尼西亚和菲律宾谈判了贸易框架，使他能够宣称胜利，因为其他国家试图限制他威胁征收更高关税的可能性。
他在周四表示，与其他国家也达成了协议，但拒绝透露具体国家。
周四开始时，紧张气氛显而易见。欧盟正在等待关于15%关税协议的书面协议。瑞士和挪威是几十个不知道其关税率的国家之一，而特朗普在周四早上的电话后同意将墨西哥的关税维持在25%，为期90天的谈判期。
尽管欧洲领导人坚持认为这只是谈判的开始，并强调保持美国对乌克兰抗击俄罗斯的支持的重要性，但他们因似乎向特朗普妥协而面临反对。
加拿大总理马克·卡尼已经表示，他的国家不能再依赖美国作为盟友，而特朗普周四拒绝与他通话。
面临法律考验
印度在周三被特朗普宣布征收25%的关税后，可能不再能从制造业转移出中国的努力中受益。尽管特朗普政府试图挑战中国的制造业主导地位，但它与中国的贸易谈判仍在进行中，中国面临30%的关税，并对美国征收10%的报复性关税。
本周，许多大公司警告关税将开始对其财务造成压力。福特汽车公司表示，预计今年因关税导致的净收益损失将达到20亿美元。法国护肤品公司Yon-Ka警告称，将冻结招聘、缩减投资并提高价格。
尚不清楚特朗普的新关税是否能经受住法律挑战。联邦法官周四对特朗普利用1977年的一项法律宣布长期存在的美国贸易逆差为国家紧急状态以征收几乎对所有国家的关税表示怀疑。
美国联邦巡回上诉法院的托德·休斯法官对代表政府的司法部律师说道，“你们要求的是一种无限制的权力。”
法官们没有立即作出裁决，预计此案最终将提交至最高法院。
特朗普白宫指出，联邦收入的增加表明关税将减少预算赤字，今年迄今为止已收取1270亿美元的关税和关税收入，比去年增加了约700亿美元。