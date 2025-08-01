几周以来，美国总统唐纳德·特朗普一直承诺，随着新关税的实施，全球经济将在8月1日发生变化。政府官员向公众保证，这是一个铁定的最后期限。

然而，当特朗普在7月31日晚签署命令，对68个国家和欧盟实施新关税时，这些惩罚性进口税的生效日期被推迟了七天，以便更新关税时间表。

这一变化——尽管对尚未与美国达成协议的国家来说可能是个好消息——却为消费者和企业带来了新的不确定性，他们仍在猜测接下来会发生什么以及何时发生。

特朗普承诺，他对近3万亿美元进口商品的税收增加将带来新的财富，创造大量新的工厂就业机会，减少预算赤字，并让其他国家更加尊重美国。

然而，这些大规模的关税可能会危及美国的全球地位，因为盟友们被迫签订不友好的协议。同时，对美国工厂使用的原材料和基本商品征税，也可能带来新的通胀压力并阻碍经济增长——这些担忧被特朗普政府所忽视。

尽管特朗普急于推进关税政策，但围绕关税的问题仍然层出不穷。随着特朗普自定最后期限的临近，除了总统决心征收他多年来一直谈论的税收外，似乎没有什么是确定的。

关税的合法性仍是一个悬而未决的问题。周四，美国上诉法院听取了关于特朗普是否超越其权力的辩论，他依据1977年的一项法律宣布“紧急状态”以征收关税，从而绕过国会批准。

特朗普在全球关注他的行动时显得兴高采烈。他在周四早上通过Truth Social平台表示，“关税让美国再次伟大和富有！”

“草率构建的政策”

其他人则认为，这是一项由美国总统草率构建的政策，可能会逐渐造成损害，削弱美国的实力和繁荣。

卡托研究所经济学副总裁斯科特·林西科姆表示，“到周五早上，我们唯一可以确定的是，美国的进口税将达到历史高位且复杂无比，而由于这些协议如此模糊和未完成，政策的不确定性将依然非常高，其他一切都仍有待观察。”

新关税是基于春季宣布的关税政策。特朗普最初在4月的“解放日”关税导致股市恐慌后设定了周五的最后期限。当时公布的异常高的关税率引发了经济衰退的担忧，促使特朗普设定了90天的谈判期。

由于未能与其他国家达成足够的贸易协议，他延长了时间表，并向世界领导人发送了仅列出税率的信函，导致一系列匆忙达成的协议。

瑞士的进口税率将从4月威胁的31%提高到39%，而列支敦士登的税率从37%降至15%。未列入周四晚间命令的国家将被征收10%的基准关税。