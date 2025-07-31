柬埔寨周四指控泰国在停火后扣押了其20名士兵，并在事件中杀害了一名士兵。尽管边境争议地区的脆弱和平已持续三天，但这一事件再次引发关注。

上周开始的东南亚邻国之间的激烈冲突持续了五天，导致至少43人死亡，其中许多是平民，并迫使超过30万人流离失所。直到周一在马来西亚斡旋下达成的停火协议才暂时平息了战斗。

泰国随后指责柬埔寨军队多次违反停火协议，但金边当局否认了这一指控，并反指泰国军方非法扣押了多名柬埔寨士兵。

柬埔寨总理洪玛奈周四表示，“我们呼吁泰方尽快归还我们所有20名士兵，包括其他可能被泰方控制的人员。”

柬埔寨高级国防官员拉斯·达拉洛中将发表声明称，自停火以来，一名柬埔寨士兵在泰国拘留期间死亡，其遗体已被送回。

泰国方面表示，目前有20名柬埔寨士兵在其控制下，其中两人正在接受医疗治疗。泰国海军少将素拉桑·孔西里向媒体表示：“我们正在对他们进行调查以核实事实，调查结束后他们将被释放。”