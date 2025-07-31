柬埔寨周四指控泰国在停火后扣押了其20名士兵，并在事件中杀害了一名士兵。尽管边境争议地区的脆弱和平已持续三天，但这一事件再次引发关注。
上周开始的东南亚邻国之间的激烈冲突持续了五天，导致至少43人死亡，其中许多是平民，并迫使超过30万人流离失所。直到周一在马来西亚斡旋下达成的停火协议才暂时平息了战斗。
泰国随后指责柬埔寨军队多次违反停火协议，但金边当局否认了这一指控，并反指泰国军方非法扣押了多名柬埔寨士兵。
柬埔寨总理洪玛奈周四表示，“我们呼吁泰方尽快归还我们所有20名士兵，包括其他可能被泰方控制的人员。”
柬埔寨高级国防官员拉斯·达拉洛中将发表声明称，自停火以来，一名柬埔寨士兵在泰国拘留期间死亡，其遗体已被送回。
泰国方面表示，目前有20名柬埔寨士兵在其控制下，其中两人正在接受医疗治疗。泰国海军少将素拉桑·孔西里向媒体表示：“我们正在对他们进行调查以核实事实，调查结束后他们将被释放。”
泰国代理总理普塔姆·维查亚猜强调，泰国军方并未违反停火协议。根据周一停火协议宣布后军方指挥官之间的会谈，泰国和柬埔寨同意协助归还受伤士兵和遇难者遗体，并避免在边境地区增兵。
柬埔寨周三带领军事武官和外交官前往边境检查站，以核实停火情况。与此同时，双方互相指责对方违反停火协议。
几十年来，泰国和柬埔寨一直在817公里（508英里）的陆地边界上争夺未划定的地区，其中包括古印度教寺庙塔莫安汤姆和11世纪的柏威夏寺的所有权，这些争议成为冲突的核心。
最近的停火是在马来西亚的推动下达成的，同时美国也呼吁双方停止冲突。美国总统唐纳德·特朗普曾致电泰国和柬埔寨领导人，警告他们如果战斗继续，美国将不会与两国签署贸易协议。
目前，两国对美出口商品面临36%的关税，美国是它们最大的出口市场。美国商务部长霍华德·卢特尼克周四早些时候在接受福克斯新闻主持人肖恩·汉尼提采访时表示，在8月1日关税截止日期之前，美国已与两国达成贸易协议。