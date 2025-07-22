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巴基斯坦外长会晤联合国秘书长古特雷斯
巴基斯坦外交部长伊沙克·达尔在纽约会见了联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯。会谈中就印度中止《印度河水域条约》问题展开了磋商。
巴基斯坦外长会晤联合国秘书长古特雷斯
Foreign minister Ishaq Dar meets Antonio Guterres in New York, urges action on Kashmir, treaty violations, and calls for immediate ceasefire in Gaza / Reuters
2025年7月22日

巴基斯坦外交部长伊沙克·达尔会晤联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯。会谈中他呼吁对克什米尔问题和违反条约的行为采取行动，并立即在加沙地带停火。

根据巴基斯坦外交部发布的一份声明，外交部长伊沙克·达尔在纽约联合国秘书长办公室向安东尼奥·古特雷斯提出了印度中止《印度河水域条约》问题。

兼任巴基斯坦副总理的达尔目前正在美国进行为期八天的访问，出席联合国安理会活动并与美国官员举行双边会晤。

达尔在会晤期间讨论了对巴基斯坦具有国家和地区重要性的关键问题。这些问题包括克什米尔问题、违反《印度河水域条约》的行为，以及巴基斯坦境内“外国支持的恐怖主义”。

今年4月印控克什米尔地区发生袭击事件，造成26名游客死亡，印度暂停已执行数十年的水资源共享协议。

达尔呼吁根据联合国安理会决议“公正”解决克什米尔问题，并感谢古特雷斯为缓解印巴紧张局势所发挥的“领导作用和真诚努力”。

会晤期间，达尔还重申巴基斯坦对巴勒斯坦国的坚定支持，谴责以色列在占领的约旦河西岸的袭击，并呼吁加沙立即停火。

会晤期间，达尔重申了巴基斯坦对多边主义的承诺以及联合国在解决全球问题中的核心作用。

达尔欢迎联合国任命打击伊斯兰恐惧症特别代表，并承诺巴基斯坦支持全球打击宗教不容忍的努力。

联合国秘书长古特雷斯赞扬巴基斯坦积极参与安理会及其外交举措。

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