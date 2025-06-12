阿曼外交大臣周四表示，第六轮美伊核谈判将于周日在阿曼首都马斯喀特举行。此前，美国总统唐纳德·特朗普重申，不会允许伊朗拥有核武器。

阿曼外交大臣巴德尔·阿尔布赛迪在社交媒体X上发文表示，“我很高兴确认，第六轮伊朗与美国的谈判将于本周日在马斯喀特举行”。

自今年4月以来，德黑兰和华盛顿已举行了五轮谈判，试图达成一项新的核协议，以取代特朗普在2018年第一任期内退出的2015年核协议。

阿曼的这一声明是在特朗普宣布美国人员将从可能“危险”的中东地区撤离的数小时后发布的。据此前报道，美国正在准备对该国驻伊拉克、巴林和科威特的大使馆进行“部分”撤离。

核外交

有关可能撤离的报道导致油价上涨超过4%，随后在周四有所回落。一位负责伊拉克南部油田运营的高级官员告诉路透社，外国能源公司仍在正常运营。

一名美国官员表示，国务院已授权巴林和科威特的人员自愿离开。特朗普重申，他不会允许伊朗拥有核武器，同时外界猜测以色列可能会袭击伊朗的核设施。伊朗周三威胁称，如果发生冲突，将以美国在该地区的军事基地为目标。

特朗普此前对谈判表示乐观，但在周三的一次采访中表示，他对达成协议的信心有所下降。自今年1月重返总统职位以来，特朗普重新启动了对德黑兰的“极限施压”政策，支持核外交，但警告如果失败将采取军事行动。

特朗普表示，他已敦促以色列总理内塔尼亚胡暂缓对伊朗核设施的袭击，以给谈判一个机会，但他越来越多地暗示自己正在失去耐心。

撤离通知

国务院周三晚间更新了其全球旅行警告，以反映美国的最新立场。警告中写道，“6月11日，国务院下令非紧急美国政府人员离开，以应对地区紧张局势升级。”

美国决定撤离部分人员正值该地区局势动荡之际。特朗普试图与伊朗达成核协议的努力似乎陷入僵局，而美国情报显示，以色列正在为袭击伊朗核设施做准备。

特朗普对记者表示，“他们正在撤离，因为那里可能是一个危险的地方，我们将拭目以待，我们已经发出了撤离通知。”当被问及是否可以采取措施缓解该地区的紧张局势时，特朗普表示：“他们不能拥有核武器。很简单，他们不能拥有核武器。”

特朗普多次威胁称，如果伊朗的核计划谈判停滞，他将对伊朗采取军事打击。在周三早些时候的一次采访中，他表示，他对德黑兰同意停止铀浓缩的可能性越来越不乐观，这是美国的关键要求。

虽然非必要人员的撤离引发了对可能地区升级的担忧，但伊朗的一名高级安全官员周四告诉伊朗新闻电视台，美国军事家属的撤离并不构成威胁。

关键水域的航运

周三，伊朗国防部长警告华盛顿，如果核谈判失败，德黑兰将打击美国在该地区的军事基地。美国在这一主要产油地区拥有军事存在，包括伊拉克、科威特、卡塔尔、巴林和阿联酋的基地。

美国国防部长皮特·赫格塞斯已授权中东地区的军事家属自愿撤离。一名美国官员表示，这主要涉及驻巴林的家属，因为大部分家属都集中在那里。

周三，英国海事机构警告称，中东地区的紧张局势可能导致军事活动升级，从而影响关键水域的航运。该机构建议船只在穿越波斯湾、阿曼湾和霍尔木兹海峡时保持谨慎，这些地区都与伊朗接壤。

自2023年10月加沙战争爆发以来，伊拉克国内的紧张局势加剧，与伊朗结盟的武装组织多次袭击美国驻军，但自去年以来袭击有所减少。

以色列可能的军事打击

一名伊朗高级官员周四告诉路透社，尽管地区紧张局势加剧，伊朗不会放弃其铀浓缩的权利。他还表示，一个“友好”的地区国家已向德黑兰发出警告，称以色列可能进行军事打击。

这位官员表示，这些紧张局势的目的是“影响德黑兰在核权利问题上的立场”，而这一问题将在周日于阿曼举行的美伊谈判中被讨论。

美国总统特朗普周三表示，美国人员正在从中东撤离，因为那里可能是一个“危险的地方”，并补充说，美国不会允许伊朗拥有核武器。

德黑兰和华盛顿将在阿曼首都马斯喀特举行新一轮谈判，以解决伊朗核野心引发的长期僵局。

在伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐与特朗普的中东特使史蒂夫·维特科夫之间进行的五轮讨论后，仍有若干障碍尚未解决，其中包括伊朗拒绝美国要求其承诺放弃铀浓缩的要求。