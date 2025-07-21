在加沙，一次普通的取食之行却为巴勒斯坦父亲哈提姆·努里一家带来了悲剧。

上周，他两岁的儿子塞拉吉与两个哥哥和一个侄女一起前往加沙中部一个由美国运营的援助分发点，希望为家人领取一些食物。

然而，当他们到达现场时，一架以色列战机袭击了他们和其他前来领取援助的巴勒斯坦人。塞拉吉身受重伤，而他的两个哥哥奥马尔和阿米尔以及侄女萨玛不幸遇难，四人均未满十岁。

“这些孩子犯了什么罪？”哈提姆强忍泪水问道，“他们只是饿了。”

这位无助的父亲和他的妻子伊曼坐在塞拉吉的病床旁，在阿克萨烈士医院中充满了恐惧和悲痛。

“他们只是饿了，只是希望能吃到点甜的东西，”伊曼回忆道，四个孩子从迪尔巴拉赫的家中出发，前往由美国非政府组织‘希望工程’运营的援助点领取食物和营养补充品。

“塞拉吉当时哭着要吃点甜的，”伊曼说，“五分钟后，他们就被炸了。”

加沙长期处于以色列封锁之下，濒临饥荒的边缘。

根据加沙政府媒体办公室的数据，在以色列持续的封锁下，超过65万名五岁以下儿童面临饥饿死亡的风险。封锁已导致食品、燃料和医疗援助被切断数月。

由于燃料短缺，以色列袭击后没有救护车能够赶到现场。邻居们只能用驴车将孩子们的遗体送往医院。

加沙卫生部表示，由于燃料短缺，医院不得不关闭整个部门的电力供应，血库的冷藏设备也停止运转，威胁到需要紧急输血的患者生命。

“当我们把奥马尔送到医院时，他还在呼吸，”他的母亲回忆道，“但没有救护车、没有血液、也没有紧急医疗团队能及时赶到。”

她相信儿子本可以得救。

“他们只是去拿食物，仅此而已。他们回来时却成了烈士，”父亲哈提姆说道，“塞拉吉现在生死未卜……只因为想吃点甜的东西。”

这家人现在恳求将两岁的塞拉吉列入国外医疗救治的撤离名单，因为加沙仅存的几家医院已经不堪重负，设备严重不足。

“我不能再失去他了，”伊曼说道，“奥马尔和阿米尔已经走了，我的心再也承受不了另一次失去。”

据目击者和亲属称，孩子们当时正坐在援助点外的人行道上时遭到袭击。

“他们显然是孩子，”伊曼说，“以色列军队看得见，但他们没有犹豫。”

这次袭击是以色列针对等待食品援助的平民群体的最新一次打击，而饥荒和疾病正在被围困的加沙迅速蔓延。

根据官方消息，自5月27日以来，在寻求人道主义援助时被杀害的人数已达922人，另有5861人受伤。

随着以色列封锁切断了基本物资供应，并持续的轰炸摧毁了平民生活，国际社会的干预呼声日益高涨，但加沙的家庭表示，援助来得太晚了。

以色列在加沙的种族灭绝行动已导致近59,000名巴勒斯坦人丧生，其中大多数是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，大约11,000名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局的报告，估计可能达到20万人。

在这场种族灭绝中，以色列几乎将被封锁的加沙变成废墟，几乎所有居民都被迫流离失所。

以色列还阻止了急需的人道主义援助进入，仅允许一个备受争议的美国支持的援助组织进入，该组织被批评为“死亡陷阱”。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出了因加沙战争罪和反人类罪的逮捕令。

以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝案件。