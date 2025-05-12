乌克兰总统泽连斯基近日表示，将“在土耳其等待普京”，以便双方进行可能的谈判以结束战争，这一表态引起了国际媒体的广泛关注。

与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的可能会晤将是进入第三年的冲突的重要一步。

世界各地新闻媒体以各种标题和突发新闻报道了泽连斯基的声明，提请人们关注乌克兰和俄罗斯在土耳其举行直接谈判的可能性。

为了和平而来；来到土耳其

美国Axios新闻网站以“泽连斯基将前往土耳其与普京举行会谈”为标题报道了这一消息，并援引一名乌克兰官员的话说：“即使俄罗斯不同意在周一宣布停火，泽连斯基也将于周四访问土耳其。”

《纽约时报》写道，“泽连斯基在X号声明中没有澄清他的参与是否取决于俄罗斯接受停火，但他呼吁俄罗斯停止敌对行动，以便进行外交”。

据英国广播公司报道，“乌克兰总统泽连斯基表示，他准备周四在伊斯坦布尔与俄罗斯总统普京‘亲自’会面，进行结束战争的会谈。”

《独立报》援引泽连斯基的讲话称：“我周四将在土耳其亲自等候普京。我希望俄罗斯人这次不会找借口。”

《星期日泰晤士报》报道称：“乌克兰总统已同意参加在土耳其举行的和谈，这是自 2022 年以来两国首次直接会谈。”

在博斯普鲁斯海峡岸边等待

《基辅独立报》刊登头条新闻：“泽连斯基准备在土耳其会见普京，并呼吁立即停火。”

据乌克兰通讯社报道，“乌克兰总统泽连斯基表示，他希望俄罗斯实施停火，并将于5月15日亲自在土耳其等候克里姆林宫领导人普京。”

新加坡《海峡时报》报道消息说，“乌克兰总统泽连斯基表示，他准备于5月11日在土耳其与俄罗斯总统普京‘亲自’会晤。此前，美国总统特朗普表示，需要进行直接会谈，以确定和平是否可能。”

总部位于德黑兰的伊朗头版新闻网站Iran Front Page刊登了以下标题：“泽连斯基表示，他准备于周四在土耳其与普京会面。”

我们将见面；我们将讨论

《莫斯科时报》在题为《特朗普敦促乌克兰同意与俄罗斯谈判》的报道中援引泽连斯基的话称：“我将于周四在土耳其等待普京。”

总部位于卡塔尔的半岛电视台也在其网站上使用了这样的标题：“泽连斯基希望停火，称将在土耳其与普京‘亲自’会面”，并补充道：“乌克兰领导人坚持认为，在与俄罗斯进行直接对话之前，必须实现全面和暂时的停火。”

卡塔尔半岛电视台强调，乌克兰总统愿意会晤：“泽连斯基提议在土耳其亲自会见普京。”

南非一家出版物刊登了这样的标题：“泽连斯基表示，在特朗普告诉他不要等待停火后，他将与普京会面。”

伊斯坦布尔会谈

普京建议于5月15日恢复伊斯坦布尔会谈。

俄罗斯总统普京在莫斯科举行的新闻发布会上强调，他们呼吁基辅当局恢复于2022年底暂停的谈判。他表示：

“我们建议于5月15日星期四在伊斯坦布尔立即无任何先决条件恢复此前中断的直接谈判。”

泽连斯基在X网站的帖子中指出，他们向俄罗斯提出了全面永久停火的提议，并表示，“我们期待从明天开始实现全面永久停火，为外交提供必要的基础。”

泽连斯基表示，将于5月15日在土耳其等候普京。他说：“我周四会亲自在土耳其等候普京。我希望这次俄罗斯人不会寻找借口。”