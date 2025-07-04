据俄罗斯国家通讯社塔斯社报道，俄罗斯国防部已确认，俄罗斯海军副司令米哈伊尔·古德科夫少将在俄罗斯库尔斯克地区边境地区遇害。

俄罗斯滨海边疆区州长奥列格·科热米亚科也证实，海军副司令米哈伊尔·古德科夫于周四在库尔斯克地区和滨海边疆区遇害。

科热米亚科向所有在周四库尔斯克地区遇难者的家属、朋友和战友表示哀悼。

据科热米亚科表示，古德科夫“在履行军官职责时，与战友一同牺牲”。

滨海边疆区州长说道，“他的忠实战友，也是我们的共同朋友纳里曼·希哈利耶夫也与指挥官一同牺牲。”

据路透社报道，早些时候，非官方的俄罗斯和乌克兰军事Telegram频道曾报道，古德科夫与其他10名士兵在库尔斯克地区科列涅沃的指挥所遭到乌克兰袭击时遇害。库尔斯克地区与乌克兰接壤。

他是被乌克兰击毙的俄罗斯高级军官之一。

古德科夫因在对乌克兰的军事行动中的英勇表现而获得嘉奖，但基辅方面指控他犯有“战争罪”。

根据克里姆林宫网站的声明，俄罗斯总统普京于今年3月任命他为海军副司令。

古德科夫曾领导俄罗斯太平洋舰队的一个海军旅，该部队曾在库尔斯克地区作战。

部分库尔斯克地区曾在2024年8月被乌克兰军队突袭占领，但俄罗斯方面称，今年早些时候已将其驱逐出境。