白宫表示，特朗普希望他的合作伙伴专注于和平。

美国总统唐纳德·特朗普暂停了对乌克兰的援助，一位官员向法新社透露，此举大幅加大了对基辅的压力，要求其加入与俄罗斯进行和平谈判。

一位不愿透露姓名的白宫官员发表的一份简短声明中指出，“总统已经明确表示，他专注于和平。我们需要我们的伙伴也致力于这一目标。我们正在暂停并审查我们的援助，以确保它有助于解决问题。”

这一命令是在《华尔街日报》周一援引现任和前任美国官员的报道之后发布的。报道称，最近几周，由于政府冻结了对外援助，相关资金被暂停。

然而，在特朗普总统与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在白宫举行紧张会谈的几天后，暂停对乌克兰主要武器转移渠道的决定引发了更多关注。

公开争论的焦点在于，泽连斯基对特朗普试图促成结束与俄罗斯长达三年战争的努力是否能够带来持久和平表示怀疑。

泽连斯基在争论后离开了白宫，原计划签署一项关于关键矿物的协议以及举行新闻发布会的活动也被取消。

在白宫新闻发布会上被问及美国是否会终止对乌克兰的军事援助时，特朗普表示，他“目前还没有谈到这个问题”。

“不会持续太久”

当天早些时候，美国总统警告泽连斯基，如果乌克兰总统不改变对迅速结束俄罗斯战争的态度，美国对乌克兰的支持可能“不会持续太久”。

他还表示，如果泽连斯基不与俄罗斯达成协议，他“可能不会在位太久”。

“现在，也许有人不想达成协议，如果有人不想达成协议，我认为那个人不会在位太久。”

他补充道：“用不了多久，人们将不再听他（说的话），因为我相信俄罗斯想要达成协议。我当然相信乌克兰人民也想要达成协议。”

与此同时，《华尔街日报》报道称，白宫正在召开会议，考虑暂停使用“紧急拨款权”进行的武器运输。报道援引了一位国会助理和另一位熟悉情况的人士的消息。

在特朗普发表上述言论后不久，泽连斯基表达了对美国继续支持乌克兰实现和平的希望，强调乌克兰正在与华盛顿及其欧洲伙伴密切合作以结束战争。

这位乌克兰领导人在社交媒体平台X上表示，“我们正在与美国和欧洲伙伴共同努力，并非常希望美国在实现和平的道路上提供支持”，并强调了需要真正的安全保障。