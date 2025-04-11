据美国媒体报道，特朗普政府已将超过6000名移民列入了社会保障系统的死亡记录数据库，从而切断了他们的福利和工作能力。

《华盛顿邮报》周四援引白宫官员的话称，将这些移民列入所谓的“死亡档案”是为了“向无证移民施加压力，迫使他们离开美国”。

这一政策与特朗普在第二任期内采取的其他高调反移民措施一致，包括将200多名疑似帮派成员送往萨尔瓦多一所臭名昭著的监狱。

社会安全号码 (SSN) 是美国公民的关键身份识别信息，用于报告收入、确定福利资格和其他目的。

尽管如此，数十万非法居留在美国的人仍拥有社会保障号码。

许多人是在拜登政府期间进入美国的，当时政府允许某些人暂时入境，以减少非法越境行为。

将体制武器化

白宫官员告诉《华盛顿邮报》，一旦某人在社会保障系统中被列为死亡档案，他们将被许多雇主、房东、银行以及联邦机构拒之门外——基本上切断了他们在美国谋生的能力。

媒体报道称，这一利用“死亡档案”的举措由埃隆·马斯克领导的政府效率部（DOGE）工作人员推动。

《纽约时报》援引政府文件报道称，最初的6300人群体由“被定罪的罪犯和‘疑似恐怖分子’”组成。

然而，两家报纸都报道，这一措施可能很快会适用于更多的无证移民。

针对无证移民利用社会保障系统的做法，紧随周二宣布的另一项措施，即将税务局（IRS）的纳税人信息与移民部门共享。

数百万无证移民长期以来一直在缴税，既是为了提升他们移民申请的机会，也是为了美国庞大的联邦项目（如社会保障）提供财政支持。