国际
3分钟阅读
特朗普政府削减数千人的社会保障福利
据当地媒体报道，将这些移民列入“死亡档案”是“为了向无证移民施加压力，迫使他们离开该国”。特朗普政府已将超过6000名移民列入了社会保障系统的死亡记录数据库。
特朗普政府削减数千人的社会保障福利
Social Security Numbers (SSNs) are a key identifier for people in the United States, used to report earnings, establish eligibility for welfare benefits and other purposes. / AP
2025年4月11日

据美国媒体报道，特朗普政府已将超过6000名移民列入了社会保障系统的死亡记录数据库，从而切断了他们的福利和工作能力。

《华盛顿邮报》周四援引白宫官员的话称，将这些移民列入所谓的“死亡档案”是为了“向无证移民施加压力，迫使他们离开美国”。

这一政策与特朗普在第二任期内采取的其他高调反移民措施一致，包括将200多名疑似帮派成员送往萨尔瓦多一所臭名昭著的监狱。

社会安全号码 (SSN) 是美国公民的关键身份识别信息，用于报告收入、确定福利资格和其他目的。

尽管如此，数十万非法居留在美国的人仍拥有社会保障号码。

许多人是在拜登政府期间进入美国的，当时政府允许某些人暂时入境，以减少非法越境行为。

将体制武器化

白宫官员告诉《华盛顿邮报》，一旦某人在社会保障系统中被列为死亡档案，他们将被许多雇主、房东、银行以及联邦机构拒之门外——基本上切断了他们在美国谋生的能力。

媒体报道称，这一利用“死亡档案”的举措由埃隆·马斯克领导的政府效率部（DOGE）工作人员推动。

《纽约时报》援引政府文件报道称，最初的6300人群体由“被定罪的罪犯和‘疑似恐怖分子’”组成。

然而，两家报纸都报道，这一措施可能很快会适用于更多的无证移民。

针对无证移民利用社会保障系统的做法，紧随周二宣布的另一项措施，即将税务局（IRS）的纳税人信息与移民部门共享。

数百万无证移民长期以来一直在缴税，既是为了提升他们移民申请的机会，也是为了美国庞大的联邦项目（如社会保障）提供财政支持。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us