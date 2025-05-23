著名导演纳达夫·拉皮德（Nadav Lapid）表示，他的新电影《是》（Yes）讲述了一位音乐家被要求重写以色列国歌的故事，这部影片是对他国家在被围困的加沙地区“视而不见”的回应。自2023年10月以来，以色列在加沙地区实施了种族灭绝。

拉皮德此前曾在2019年柏林电影节金熊奖获奖作品《同义词》（Synonyms）以及2021年的《阿赫德的膝盖》（Ahed's Knee）中剖析过以色列的社会问题。

在《是》中，他描绘了一个自2023年10月7日哈马斯袭击以色列军事基地和定居点以来，被自身“黑暗面”所掩埋的社会。

“以色列的盲目性不幸地是一种相当普遍的集体疾病，”这位50岁的导演在戛纳电影节接受法新社（AFP）采访时说道。《是》于周四在电影节上首映。

影片长达两个半小时，讲述了一位名叫Y的音乐家被当局委托将以色列国歌改写成一首呼吁消灭巴勒斯坦人的宣传歌曲的故事。

“以色列最大的幻想是有一天醒来发现巴勒斯坦人已经消失，而这已经成为一种政治计划，”他表示。

他补充说，“很少有人站出来说加沙正在发生的事情是无法忍受的”，并且“关于以色列生命优于巴勒斯坦生命的共识已经形成”。

一场关于种族灭绝的公开信

在影片的一个场景中，Y和他的妻子（由Shai Goldman饰演）一边喂养他们的婴儿，一边漠然地看着手机上关于加沙新一轮致命空袭的通知。

在另一个场景中，一小群人聚集在屋顶上，伴随着头顶战斗机的轰鸣声欢快地跳舞。

在戛纳电影节前夕，拉皮德与包括好莱坞知名演员在内的380多位电影界人士签署了一封公开信，谴责电影行业对加沙所谓“种族灭绝”的沉默。

拉皮德表示，在开拍这部电影之前，他克服了许多障碍，这部影片是在加沙战争期间以“游击模式”完成的。

技术人员和演员退出，一些资助者选择不参与。

“有人告诉我，人们不再拍摄关于这些主题的政治电影。他们不再想要支持或反对战争的电影，”导演说道。

《是》还指代了以色列艺术家在被问及是否支持战争时唯一被允许的回答——“是”，根据主演阿里尔·布朗兹（Ariel Bronz）的说法。

“社会需要震撼”

“作为艺术家，我们的首要职责不是随波逐流，”布朗兹说道。

“我们需要付出个人代价，在完全孤立于自己国家的情况下生存是一场真正的斗争，”他在接受法新社采访时表示。

法国制片人支持了这部电影，尽管影片语调尖锐，但也得到了一个独立的以色列公共基金的支持。

《是》将于9月在欧洲影院上映，但目前尚无以色列发行商同意放映。

“如果我内心没有改变现状的野心、希望、骄傲和幻想，我就不会拍这部电影，”拉皮德补充道。

“我认为社会需要震撼，我希望这部电影能成为其中之一。”

自2023年10月以来，以色列军队对加沙实施了种族灭绝，已导致近64,000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童，并拒绝国际社会的停火要求。

死者中包括约11,000名被埋在被摧毁房屋废墟下的巴勒斯坦人。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局的报告，估计可能达到约200,000人。

国际刑事法院去年11月对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）及其前国防部长约阿夫·加兰特（Yoav Gallant）因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。

以色列还因其对加沙地带的战争面临国际法院的种族灭绝指控。