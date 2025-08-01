土耳其纪念《赫尔辛基协议》（或称《最后文件》）签署50周年，这份文件是欧洲安全与合作组织（OSCE）的创始文件。

“《赫尔辛基最后文件》于1975年在欧洲安全与合作会议的进程中签署，该会议是在冷战期间发起的，旨在减少对立阵营之间的紧张和争端。这一文件为横跨欧大西洋和欧亚地区的广泛安全架构奠定了基础，其核心原则至今仍具有重要意义，”土耳其外交部在周五的一份声明中表示。

声明指出，土耳其作为《赫尔辛基协议》的原始签署国，从一开始就支持这一进程。

“因此，土耳其不仅重申了其对地区和平与稳定的承诺，还积极推动了基于国际法原则的欧洲安全架构的发展，”声明中提到。