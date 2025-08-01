国际
土耳其庆祝签署历史性赫尔辛基协议50周年
土耳其外交部表示，土耳其积极支持改善该组织效率和运作的努力，认为经合组织是广大地区和平与稳定的关键支柱。
土耳其纪念《赫尔辛基协议》（或称《最后文件》）签署50周年，这份文件是欧洲安全与合作组织（OSCE）的创始文件。

“《赫尔辛基最后文件》于1975年在欧洲安全与合作会议的进程中签署，该会议是在冷战期间发起的，旨在减少对立阵营之间的紧张和争端。这一文件为横跨欧大西洋和欧亚地区的广泛安全架构奠定了基础，其核心原则至今仍具有重要意义，”土耳其外交部在周五的一份声明中表示。

声明指出，土耳其作为《赫尔辛基协议》的原始签署国，从一开始就支持这一进程。

“因此，土耳其不仅重申了其对地区和平与稳定的承诺，还积极推动了基于国际法原则的欧洲安全架构的发展，”声明中提到。

声明强调，自1994年欧洲安全与合作会议转变为欧洲安全与合作组织以来，土耳其始终保持其承诺。

“土耳其继续积极参与欧洲安全与合作组织的工作，该组织是基于全面安全理念的最大区域安全论坛，涵盖政治-军事、经济与环境以及人文维度，”声明中指出。

声明还提到，土耳其将欧洲安全与合作组织视为广泛地区和平与稳定的关键支柱，并积极支持提高该组织效率和运作的努力。

“尽管当前面临诸多挑战，展望未来，土耳其将坚定不移地继续推动积极的外交、对话与合作，支持多边主义，并将继续致力于为欧洲安全与合作组织地区的稳定与和平作出贡献，”

