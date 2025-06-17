美国和以色列在伊朗接近研发核武器的程度上存在严重分歧。据周二的新闻报道，美国情报评估认为，德黑兰距离研发核武器还有数年时间，而特拉维夫则坚持认为这一威胁迫在眉睫。

据CNN报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡声称，伊朗正在加速推进核武器化，这促使以色列对伊朗的核设施和军事基础设施发动了一系列打击。

然而，四位知情人士告诉CNN，美国情报部门并不认为伊朗目前正在制造核弹，并估计至少需要两到三年才能生产并部署核武器。

最近的袭击破坏了包括纳坦兹在内的核设施，但未对防御严密的福尔多浓缩设施造成损害。

据国防专家称，要破坏福尔多设施，以色列需要特定的美国武器和空中支援。

布雷特·麦格克表示，“以色列可以对这些核设施进行持续监控，使其无法运作，但如果真的想拆除它们，要么需要美国的军事打击，要么需要达成协议。”

特朗普“不在乎”情报评估

不同的评估让特朗普政府陷入两难境地。一方面试图避免局势升级，另一方面也在为可能的报复行动做准备。

国家情报总监图尔西·加巴尔在三月早些时候表示，情报界确信伊朗并未在制造核武器。

特朗普对此表示不屑声称，“我不在乎她说了什么——我认为他们非常接近拥有核武器。”

自上周五以来，地区紧张局势不断升级。当时以色列对伊朗多个地点，包括军事和核设施，发动了空袭，促使德黑兰展开报复性打击。

以色列当局表示，自那以来，至少有24人在伊朗的导弹袭击中丧生，数百人受伤。

伊朗方面则称，以色列的袭击已导致至少224人死亡，超过1000人受伤。