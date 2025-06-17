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美国和以色列对伊朗核武器能力持有不同看法
尽管华盛顿认为伊朗至少需要两到三年的时间才能制造出可投掷的核弹，但以色列却声称威胁迫在眉睫。
美国和以色列对伊朗核武器能力持有不同看法
Israeli strikes target Iranian nuclear and military facilities. / AP
3 小时前

美国和以色列在伊朗接近研发核武器的程度上存在严重分歧。据周二的新闻报道，美国情报评估认为，德黑兰距离研发核武器还有数年时间，而特拉维夫则坚持认为这一威胁迫在眉睫。

据CNN报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡声称，伊朗正在加速推进核武器化，这促使以色列对伊朗的核设施和军事基础设施发动了一系列打击。

然而，四位知情人士告诉CNN，美国情报部门并不认为伊朗目前正在制造核弹，并估计至少需要两到三年才能生产并部署核武器。

最近的袭击破坏了包括纳坦兹在内的核设施，但未对防御严密的福尔多浓缩设施造成损害。

据国防专家称，要破坏福尔多设施，以色列需要特定的美国武器和空中支援。

布雷特·麦格克表示，“以色列可以对这些核设施进行持续监控，使其无法运作，但如果真的想拆除它们，要么需要美国的军事打击，要么需要达成协议。”

特朗普“不在乎”情报评估

不同的评估让特朗普政府陷入两难境地。一方面试图避免局势升级，另一方面也在为可能的报复行动做准备。

国家情报总监图尔西·加巴尔在三月早些时候表示，情报界确信伊朗并未在制造核武器。

特朗普对此表示不屑声称，“我不在乎她说了什么——我认为他们非常接近拥有核武器。”

自上周五以来，地区紧张局势不断升级。当时以色列对伊朗多个地点，包括军事和核设施，发动了空袭，促使德黑兰展开报复性打击。

以色列当局表示，自那以来，至少有24人在伊朗的导弹袭击中丧生，数百人受伤。

伊朗方面则称，以色列的袭击已导致至少224人死亡，超过1000人受伤。

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