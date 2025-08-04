独立调查

美国驻贝鲁特大使馆也在周年纪念日发表声明，表示支持黎巴嫩人民的问责诉求。

声明强调，黎巴嫩“应该拥有一个独立公正的司法体系，该体系不会庇护那些为受害者伸张正义的精英”，而华盛顿政府则重申其致力于“一个由其人民塑造的、主权、稳定和繁荣的黎巴嫩”。

爆炸造成220多人死亡，7000多人受伤，并在贝鲁特各地造成大面积破坏。

这座城市仍在与严重的经济危机作斗争。据官方估计，爆炸是由约 2750 吨高爆炸性硝酸铵引起的，这些硝酸铵从一艘被扣押的船上卸下并运往 12 号仓库，自 2014 年以来一直被存放在那里。