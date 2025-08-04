2025年8月4日
黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩誓言在贝鲁特港口爆炸五周年之际确保伸张正义。
在黎巴嫩总统府通过X平台发布的一份声明中，奥恩将这起发生在2020年8月4日、被认为是世界上最强大的非核爆炸之一的事件描述为“一桩震惊国家和世界良知的严重罪行。事件导致200多人丧生，数千名无辜者受伤，以及我们挚爱的首都社区的彻底摧毁。”
奥恩表示：“黎巴嫩政府及其所有机构决心揭露全部真相，无论面临何种障碍，也无论涉案人员的级别如何。”
他补充道：“正义永不消亡，问责势在必行。”
黎巴嫩总统强调，追究这场灾难的责任仍然是国家优先事项，并表示：“我们将继续敦促所有当局确保进行透明公正的调查，将肇事者绳之以法。”
独立调查
美国驻贝鲁特大使馆也在周年纪念日发表声明，表示支持黎巴嫩人民的问责诉求。
声明强调，黎巴嫩“应该拥有一个独立公正的司法体系，该体系不会庇护那些为受害者伸张正义的精英”，而华盛顿政府则重申其致力于“一个由其人民塑造的、主权、稳定和繁荣的黎巴嫩”。
爆炸造成220多人死亡，7000多人受伤，并在贝鲁特各地造成大面积破坏。
这座城市仍在与严重的经济危机作斗争。据官方估计，爆炸是由约 2750 吨高爆炸性硝酸铵引起的，这些硝酸铵从一艘被扣押的船上卸下并运往 12 号仓库，自 2014 年以来一直被存放在那里。