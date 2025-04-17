美国国土安全部表示，如果哈佛大学未能满足特朗普政府的要求，该校将失去招收外国学生的资格。这是政府针对这所教育机构采取的最新升级行动。

国土安全部部长克里斯蒂·诺姆（Kristi Noem）周三还宣布，终止向哈佛大学提供的两项总额超过270万美元的国土安全部资助。

诺姆表示，她已致信哈佛大学，要求其在4月30日前提交有关哈佛外国学生签证持有者“非法和暴力活动”的记录。

“如果哈佛无法证明其完全遵守报告要求，该校将失去招收外国学生的特权，”诺姆在一份声明中说道。

哈佛大学尚未立即回应置评请求。

威胁大学

特朗普政府威胁削减联邦资金，以应对大学校园内支持巴勒斯坦的抗议活动，这些抗议活动针对美国盟友以色列自2023年10月以来对加沙的军事入侵。

特朗普将抗议者描述为反犹太主义和同情哈马斯的外交政策威胁。

抗议者，包括一些犹太团体，表示特朗普政府错误地将他们对巴勒斯坦权利的支持和对以色列在加沙行动的批评与支持极端主义和反犹太主义混为一谈。

特朗普政府还试图驱逐一些外国抗议者，并已在全国范围内撤销了数百份签证。

“拥有532亿美元捐赠基金的哈佛可以自己资助其混乱活动——国土安全部不会再支持，”诺姆说道，并补充称哈佛存在“反美、亲哈马斯的意识形态”。

哈佛此前表示，该校致力于打击校园内的反犹太主义和其他偏见，同时维护学术自由和抗议权利。

取消资助

特朗普政府上月底表示，正在审查哈佛大学90亿美元的联邦合同和资助，并随后要求实施限制措施——包括禁止佩戴口罩以及取消多样性、公平和包容性项目——以便哈佛继续获得联邦资金。

哈佛大学周一拒绝了许多要求，称这些要求将使学校失去对自身事务的控制权。随后，特朗普政府宣布冻结23亿美元的资助。

特朗普还在周二威胁要取消哈佛的免税地位。据CNN周三报道，美国国税局正在计划撤销哈佛的免税地位，最终决定预计很快会公布。

人权倡导者对政府的打压提出了言论自由和学术自由的担忧。

特朗普政府还冻结或取消了哥伦比亚大学、普林斯顿大学、布朗大学、康奈尔大学和西北大学等高校的部分资助。

此外，政府还威胁因文化战争问题（如多样性、公平和包容性项目以及跨性别政策）而停止资助。

人权倡导者还对以色列加沙战争期间的反穆斯林行动和反阿拉伯偏见表示担忧。特朗普政府尚未宣布对此采取任何措施。