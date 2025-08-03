加沙战争
联合国称加沙饥荒因以色列试图用"政治动机的人道主义基金"取代联合国援助而导致
联合国近东救济工程处(UNRWA)负责人菲利普·拉扎里尼表示, 削弱这一联合国机构与援助被转移给抵抗组织无关, 这只是对居住在加沙的巴勒斯坦人的惩罚。
WFP estimates that one in four Palestinians in Gaza faces starvation-like conditions, and 100,000 women and children suffer from acute malnutrition. / AA
2025年8月3日

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）总干事菲利普·拉扎里尼（Philippe Lazzarini）指责以色列通过试图用备受争议的“政治动机驱使的加沙人道主义基金会”（GHF）取代联合国协调的人道主义系统，故意导致被围困的加沙地区发生饥荒。

拉扎里尼周六在社交平台X上表示：“加沙的强迫饥饿主要是由于试图用政治动机驱使的‘GHF’取代联合国协调的人道主义系统的刻意行为所导致。”

他补充道：“这是一个所谓的‘援助系统’，导致了近1400名饥饿者的死亡。”

拉扎里尼指出，以色列阻止UNRWA在过去五个月内向加沙提供任何援助，加剧了被封锁地区的强迫饥饿和人道主义危机。

“边缘化和削弱UNRWA与所谓援助被武装组织挪用的指控毫无关系，”他说道。

居住在加沙的惩罚

拉扎里尼还指责以色列故意惩罚巴勒斯坦人，仅仅因为他们生活在被封锁的加沙地区。

“这是因为巴勒斯坦人生活在加沙而进行集体施压和惩罚的刻意措施，”他补充道。

他呼吁国际社会采取行动，做出决定，开放边境口岸，以便将急需的人道主义援助送达。

“近东救济工程处UNRWA拥有经验、人员和资源，可以全面参与并扭转饥饿局面，”他说道。

巴勒斯坦卫生部于8月1日表示，加沙又有7名巴勒斯坦人因饥饿死亡，使自2023年10月以来因以色列造成的饥饿而死亡的巴勒斯坦人总数达到169人，其中包括93名儿童。

世界粮食计划署（WFP）估计，加沙每四名巴勒斯坦人中就有一人面临类似饥荒的状况，约10万名妇女和儿童正遭受严重营养不良。

