联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）总干事菲利普·拉扎里尼（Philippe Lazzarini）指责以色列通过试图用备受争议的“政治动机驱使的加沙人道主义基金会”（GHF）取代联合国协调的人道主义系统，故意导致被围困的加沙地区发生饥荒。

拉扎里尼周六在社交平台X上表示：“加沙的强迫饥饿主要是由于试图用政治动机驱使的‘GHF’取代联合国协调的人道主义系统的刻意行为所导致。”

他补充道：“这是一个所谓的‘援助系统’，导致了近1400名饥饿者的死亡。”

拉扎里尼指出，以色列阻止UNRWA在过去五个月内向加沙提供任何援助，加剧了被封锁地区的强迫饥饿和人道主义危机。

“边缘化和削弱UNRWA与所谓援助被武装组织挪用的指控毫无关系，”他说道。

居住在加沙的惩罚