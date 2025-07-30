以色列反对党领袖亚伊尔·拉皮德指责总理本雅明·内塔尼亚胡的政府试图延续加沙被围困地区的种族灭绝行为，由此将国家引向“政治灾难”。

拉皮德周二在社交媒体平台X上写道：“这个政府让我们陷入了政治灾难，一次又一次的失败。”

他批评总理“在政治舞台上缺席”，并形容外交部长吉迪恩·萨尔“毫无用处”，还补充说，内阁部长们“每次开口都在危及以色列士兵的安全。”

这一言论发表之际，人们对加沙持续的种族灭绝战争以及未能达成结束战争和释放人质协议的失望情绪日益加剧。

反对派和被俘人员的家属指责内塔尼亚胡屈从于内阁中最极端的势力，特别是国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔和财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇。批评者称，内塔尼亚胡延长了这场屠杀以维持其执政联盟。

民主党党魁亚伊尔·戈兰周二在一段视频声明中表示，内塔尼亚胡实际上已经失去了对其政府的控制。

“这已经不再是内塔尼亚胡的政府了，”戈兰说，“这是斯莫特里奇和本-格维尔的政府。”

“斯莫特里奇和本-格维尔代表了以色列社会中最极端的边缘群体，”他补充道，“他们正在制定政府政策，派我们的儿子们上战场，破坏人质释放协议，并将这场战争无限期拖延下去。”

以色列在加沙的种族灭绝

以色列在被封锁的加沙地带的屠杀中已造成超过6万名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

根据巴勒斯坦官方通讯社WAFA的报道，大约有1.1万名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局报告的数字，估计可能达到20万人。

在这场种族灭绝的过程中，以色列几乎将整个被封锁的加沙地带夷为平地，并几乎迫使所有居民流离失所。

去年11月，国际刑事法院因加沙的战争罪和危害人类罪对内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令。

以色列还因其在加沙地带的战争面临国际法院的种族灭绝案件。