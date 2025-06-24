伊朗革命卫队（IRGC）誓言将扩大对以色列的攻击，此前一天，美国对伊朗的三个核设施进行了空袭。

伊朗革命卫队下属建筑部门“先知之裔总部”发言人易卜拉欣·佐尔法卡里周一在一段视频声明中表示，“犯罪的美国在继续全面支持犹太复国主义政权的侵略行动中，昨晚公然侵犯了伊朗伊斯兰共和国的主权，直接与伊朗开战，并侵犯了伊朗的神圣领土。”

他指出，美国对伊朗设施的空袭是“旨在挽救濒临灭亡的犹太复国主义政权”。

这位伊朗发言人誓言将以“强有力且有针对性的行动”回应美国的攻击，并警告将带来“不可预测的后果”。

以色列袭击德黑兰，目标包括埃温监狱

以色列军方表示，周一以色列对伊朗首都德黑兰的目标发动了新一轮空袭。

以色列国防部长以色列·卡茨表示，“军队目前正在以空前的力量打击德黑兰核心地区的政权目标和压迫性政府机构。”

卡茨称，这些袭击的目标包括伊朗革命卫队下属的准军事组织巴斯基总部以及位于德黑兰西北部的埃温监狱。

《以色列时报》报道称，袭击监狱的目的是为了帮助囚犯逃脱。“以色列军方发言人埃菲·德夫林表示，此刻，空军飞机正在加大对德黑兰地区的打击力度，重点针对革命卫队总部。”

他说道，“我们袭击了伊朗中部的两个导弹发射装置，这些装置已准备好立即发射。”军方表示，袭击还针对了属于伊朗军队和伊朗革命卫队“烈士之主军团”的多个指挥中心，以及内部安全部队总情报局。

据军方称，在过去两小时内，超过100枚弹药被发射，目标直指德黑兰的多个地点。

伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社报道称，以色列的袭击中，德黑兰一座由红新月会使用的建筑也成为目标。

这些新一轮袭击发生在伊朗周一向以色列中部和北部发射了一轮导弹之后，两国之间的冲突持续升级。

美国总统唐纳德·特朗普周日早些时候表示，美军轰炸了福尔多、纳坦兹和伊斯法罕的三个伊朗核设施。

这些袭击是自6月13日以来，美国支持的以色列对伊朗军事行动的最新升级，促使德黑兰对以色列发动了报复性攻击。

以色列当局表示，自那以来，伊朗的导弹袭击已造成至少25人死亡，数百人受伤。

与此同时，据伊朗卫生部统计，以色列的袭击已导致伊朗430人死亡，超过3500人受伤。