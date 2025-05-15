加沙的儿童正面临急剧恶化的粮食不安全威胁。据综合粮食安全阶段分类（IPC）最新数据显示，93%的加沙居民正经历危机级别或更严重的急性粮食不安全状况。

IPC作为衡量饥饿危机的国际权威机构，在报告中指出，加沙正面临“饥荒的重大风险”。

一位来自加沙北部的25岁母亲，她的四个孩子在短暂的停火期间于“救助儿童会”的医疗诊所接受营养不良治疗时表示：

“我们知道饥饿是什么感觉——我们尝过死亡的滋味。我们的孩子只是等待轮到他们死去。”

“救助儿童会”表示，以色列当局对援助物资和商品的全面封锁，迫使家庭采取难以想象的措施来生存。

该机构警告称，如果不采取紧急行动结束封锁并允许食品和药品进入加沙，100万儿童将面临饥饿、疾病，甚至死亡的风险。

最近几天，加沙北部的家庭已经采取绝望的措施，包括食用动物饲料、过期面粉以及掺有沙子的面粉，以求生存。

一位30岁的父亲，与怀孕的妻子和两岁的孩子住在加沙北部，他说道：

“我不知道该如何养活我的家人。没有食物。我别无选择，只能吃一些你无法想象的东西。”

“这里太绝望了——一片混乱。我们不知道等待我们的是什么。没有人过着有尊严的生活。为什么会发生在我们身上？”

将军计划

人权观察（HRW）警告称，以色列政府计划摧毁加沙剩余的民用基础设施，并将巴勒斯坦人口集中到一个狭小的区域，这将构成其正在进行的危害人类罪、种族清洗和种族灭绝行为的可憎升级。

根据人权观察的说法，以色列军队实施了包括强迫巴勒斯坦平民流离失所以及对食品、水和医疗援助等基本物资的严格封锁在内的战术。

这些行动被称为“将军计划”，这是由以色列前将军吉奥拉·埃兰德提出的一项战略。

该计划主张撤离加沙北部的平民人口，并将任何留下的人视为战斗人员，从而为针对他们的军事行动提供正当理由。

一些组织认为，这种做法实际上是针对平民的，并且破坏了国际人道法中关于区分平民和战斗人员以及比例原则的基本原则。

包括人权观察和国际特赦组织在内的人权组织对这些措施可能构成种族灭绝行为表示严重关切。

故意针对民用基础设施以及限制人道主义援助的行为，是根据《种族灭绝公约》定义的部分或全部摧毁一个民族、种族、种族或宗教群体的意图的证据。