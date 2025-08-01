加沙当地卫生官员宣布，在以色列的封锁和军事袭击导致该地区人道主义危机日益加深之际，一名两岁儿童因严重营养不良而死亡。

汗尤尼斯纳赛尔医院的医生宣布了艾哈迈德·萨米尔·阿卜杜勒·阿尔的死讯。这名小男孩死亡时体重为8公斤，比同龄人轻了12公斤。

艾哈迈德和他的家人逃离拉法，在汗尤尼斯以西的马瓦西地区搭建的临时帐篷里避难。由于以色列持续的限制措施，这里几乎无法获得食物、牛奶和其他必需品。

这起死亡事件凸显了以色列实施长达五个月的封锁所造成的严重饥荒。封锁关闭了边境口岸，阻止了基本食品、药品和婴儿配方奶粉的进入。根据加沙卫生部的数据，自2023年10月7日以色列发动种族灭绝战争以来，至少已有160名巴勒斯坦人（其中包括91名儿童）死于饥饿和营养不良。

加沙种族灭绝