2025年8月1日
加沙当地卫生官员宣布，在以色列的封锁和军事袭击导致该地区人道主义危机日益加深之际，一名两岁儿童因严重营养不良而死亡。
汗尤尼斯纳赛尔医院的医生宣布了艾哈迈德·萨米尔·阿卜杜勒·阿尔的死讯。这名小男孩死亡时体重为8公斤，比同龄人轻了12公斤。
艾哈迈德和他的家人逃离拉法，在汗尤尼斯以西的马瓦西地区搭建的临时帐篷里避难。由于以色列持续的限制措施，这里几乎无法获得食物、牛奶和其他必需品。
这起死亡事件凸显了以色列实施长达五个月的封锁所造成的严重饥荒。封锁关闭了边境口岸，阻止了基本食品、药品和婴儿配方奶粉的进入。根据加沙卫生部的数据，自2023年10月7日以色列发动种族灭绝战争以来，至少已有160名巴勒斯坦人（其中包括91名儿童）死于饥饿和营养不良。
加沙种族灭绝
联合国世界粮食计划署（WFP）将这一情况描述为“最糟糕的情况”-饥饿危机，并指出加沙三分之一的人已经连续数日没有食物。
以色列对加沙的种族灭绝袭击造成的死亡人数已超过6万200人，持续不断的轰炸给该地区造成了破坏和严重的粮食短缺。
以色列人权组织“B'Tselem”和“以色列人权医生”周一指责以色列对巴勒斯坦社会进行系统性破坏并故意破坏医疗体系，犯下种族灭绝罪。
去年11月国际刑事法院（ICC）以在加沙犯下的战争罪和危害人类罪为由，对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令。以色列还面临国际法院（ICJ）的种族灭绝指控。