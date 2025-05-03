土耳其顶尖的科技、航空与航天盛会TEKNOFEST最新一届活动在北塞浦路斯土耳其共和国举办，吸引了成千上万的民众前往尼科西亚参观。为期四天的活动首日便迎来了约62,000名访客。

此次活动于周四开幕，在北塞首都尼科西亚的埃尔詹机场举行，并由该国总统府主办。

活动内容丰富多彩，包括竞赛、飞行表演、展览以及工作坊等。

周五，除了重要的飞行表演和高科技创新展示外，活动还举办了与5G技术相关的展览。

在土耳其 GSM 运营商 Turkcell 进行的 5G 测试中，通过 5G 连接远程控制了一艘新一代自主海上船只。

这是Turkcell首次在无人海上载具上进行5G测试。

科技与精神的结合

在成功完成测试后，Turkcell总经理阿里·塔哈·科奇表示，公司将继续引领创新连接技术的发展。

TEKNOFEST由土耳其科技团队基金会（T3基金会）和土耳其工业与技术部联合主办，自2018年起每年举办一次，并得到了众多政府机构、私营部门合作伙伴以及大学的支持。

阿纳多卢通讯社继续担任该活动的全球通讯合作伙伴。

通常情况下，该活动在偶数年于土耳其各大城市举办，而在奇数年则在伊斯坦布尔举行。继2022年阿塞拜疆之后，北塞成为第二个国际主办地。

2024年，该活动在土耳其南部城市阿达纳举办，吸引了约110万名访客。