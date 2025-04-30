加尼办公室表示，美国总统唐纳德·特朗普向加拿大总理马克·卡尼祝贺其在最近的选举中获胜。两位领导人一致认为，加拿大和美国作为独立的主权国家，应共同努力实现互利共赢。为此，两位领导人还同意在不久的将来进行面对面会晤。”

这通电话发生在加拿大自由党于周一的联邦选举中获胜之后。此次胜利为执政党赢得了新的四年任期，同时也表明公众在特朗普的关税政策和其试图吞并加拿大的执念所带来的挑战下，仍对卡尼的领导充满信心。

自由党领袖此前曾表示，只有在“有严肃讨论的前提下”，并且尊重加拿大主权的情况下，他才会访问华盛顿。

根据加拿大官方独立选举机构“加拿大选举局”公布的初步结果，自由党以43.5%的得票率赢得了多数选票。

在目前的投票结果下，自由党在下议院343个席位中赢得了169席，距离组建多数政府所需的172席还差3席。

主要反对党保守党获得41.4%的选票，目前占据144个席位。

自由党连续第四次赢得执政权，上一次赢得议会多数席位是在2015年。

美国是加拿大商品的主要出口目的地，加拿大约75%的出口流向美国。而相比之下，加拿大仅占美国出口的17%，比例相对较小。

此外，加拿大还是美国最大的外国原油供应国。预计到2024年，美国对加拿大的贸易逆差将达到450亿美元，这主要是由于美国对能源的需求所致。