伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇表示，伊朗不希望与以色列的冲突扩大到邻国，除非局势迫使如此。他补充说，伊朗的回应是基于自卫原则。

阿拉格奇在周日表示，德黑兰是在回应外来侵略，如果这种侵略停止，伊朗的反应也将随之停止。

外长指出，以色列对伊朗与卡塔尔共同拥有的南帕尔斯海上天然气田的袭击是“公然的侵略行为，也是非常危险的举动”。

他说道，“将冲突拖入波斯湾是一个战略错误，其目的是将战争扩展到伊朗领土之外。”

阿拉格奇指责以色列试图“破坏”正在进行的伊朗与美国的核谈判。他认为，这些谈判本可能为达成协议铺平道路。

德黑兰原计划在周日的第六轮谈判中提出一项提案，但由于最近的冲突升级，谈判被取消。

阿拉格奇表示，“没有美国的默许和支持，以色列的袭击绝不会发生”。他补充说，德黑兰不相信美国关于其未参与最近袭击的声明。

他说道，“如果美国想证明其善意，就必须谴责以色列对伊朗核设施的袭击。”

联合国对以色列袭击的‘漠不关心’

阿拉格奇还批评联合国安理会，指责其对以色列对伊斯兰共和国的致命袭击表现出“漠不关心”。

在国家电视台播出的与外国外交官的会面中，阿拉格奇表示，以色列的袭击“在安理会面前被冷漠对待”，并补充说，西方政府“谴责伊朗而非以色列，尽管是伊朗遭到了侵犯”。

这位伊朗高级外交官强调，以色列对核设施的袭击“越过了一条新的红线”，此前德黑兰已承诺限制与联合国核监督机构的合作。

他说道，“很明显，以色列政权不希望在核问题上达成任何协议。它不希望进行谈判，也不寻求外交途径。”

这对宿敌之间有史以来最激烈的交火发生在德黑兰和华盛顿就伊朗核计划达成协议的谈判期间。

在以色列袭击之前，双方原定于周日在阿曼举行第六轮谈判。

伊朗总统马苏德·佩泽什基安周六表示，只要以色列继续发动袭击，德黑兰将不会与美国进行核谈判。